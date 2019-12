Elongazione al flessore: Ilicic salta Shakhtar Donetsk-Atalanta

Niente Shakhtar-Atalanta per Josip Ilicic: lo sloveno, ko col Verona, ha riportato un'elongazione al flessore della coscia destra.

in senza uno dei suoi pilastri. Josip Ilicic, infortunatosi contro il , non partirà per il decisivo impegno di Champions contro lo Donetsk.

Come riporta 'Sky', il fantasista sloveno ha riportato un'elongazione al flessore della coscia destra che lo costringerà al forfait nella sfida europea.

Ilicic era andato ko nell'ultima gara di campionato col Verona, disputata sabato e vinta 3-2 dalla squadra allenata da Gian Piero Gasperini.

Probabile che a questo punto, per affrontare lo Shakhtar, l'Atalanta venga guidata in attacco dal Papu Gomez, Muriel e Malinovskyi.