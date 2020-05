Elliott e l'incontro rifiutato con Ramos: "Non mi piace dopo quel che ha fatto a Salah"

Il giovane talento ex Fulham, oggi al Liverpool, poteva andare al Real Madrid: gli fu offerto di incontrare il capitano, ma rifiutò.

Il più giovane esordiente della Premier League a 16 anni e 30 giorni, un talento seguito da tutto il mondo, che oggi gioca nel . Non una squadra a caso, bensì quella che tifa da quando è bambino, quella che ha seguito anche a Kiev nel 2018 in finale, quando le papere di Karius furono decisive per il .

Proprio i 'Blancos' erano una delle squadre interessate al giocatore, come ha svelato 'The '. Quando cercarono di convincerlo a unirsi a loro, però, si giocarono una carta che si rivelò sbagliata.

La scorsa estate Elliott fu invitato al Bernabéu e a Valdebebas. I dirigenti del Real Madrid gli chiesero se volesse incontrare Sergio Ramos, capitano e simbolo del Madridismo. A sorpresa, il classe 2003 disse no.

"No, grazie, va bene così. Non mi piace dopo ciò che ha fatto a Mo Salah".

Il riferimento è al fallo che Ramos ha commesso sull'egiziano e che lo ha costretto a abbandonare anzitempo la partita, poi vinta grazie al goal di Benzema e alla doppietta di Bale. L'amore per il Liverpool porta anche a questo...