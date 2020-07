Elkann come Agnelli: "10 Scudetti di fila più difficili della Champions"

Nono Scudetto consecutivo per la Juventus, celebrato da John Elkann: "Quello che è successo negli ultimi dieci anni non ha precedenti".

Sarri lo ha definito "il campionato più difficile della storia del calcio italiano", che sta per essere portato a termine al culmine di mille ostacoli: si può anche non essere d'accordo con il tecnico toscano, quello che è impossibile, però, è dissentire sul fatto che la abbia compiuto un'impresa storica vincendo il suo nono Scudetto consecutivo.

Un'epopea iniziata nel 2011 che non sembra conoscere una fine, nonostante la presenza, quest'anno, di una rivale in più (l' del grande ex Conte) che però non è riuscita ad interrompere il dominio bianconero entro i confini nazionali.

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', il presidente ed amministratore delegato di Exor, John Elkann, ha evidenziato i meriti del lavoro svolto dal cugino Andrea Agnelli alla presidenza della 'Vecchia Signora'.

"La è l’unica squadra dei principali campionati europei a vincere nove titoli di fila. E questo è un merito straordinario che va riconosciuto ad Andrea Agnelli e a tutta la squadra per quello che hanno fatto in campo e fuori dal campo. In questi anni ci sono stati tre allenatori, tra loro molto diversi, ma la Juventus è riuscita a vincere nonostante l’asticella si sia alzata sempre di più".

Il trionfo in Champions manca dal 1996, ma la vittoria di nove Scudetti di fila è considerata un'impresa per molti versi maggiore e più complicata da portare a termine.

"Alla lunga è uscita la cultura vincente. E quello che è successo negli ultimi 10 anni sotto la guida di Andrea non ha precedenti. Ricordo bene quando la Juve superò il record delle 5 vittorie consecutive che risaliva agli Anni ‘30, Andrea disse che era più difficile arrivare a 10 scudetti di fila che vincere la Champions. Quando lo disse sembrava qualcosa di assolutamente irraggiungibile, e invece siamo qui a ipotizzare la stella consecutiva. Questo è il merito della mentalità Juve, che significa anche non dare mai niente per scontato. Mai sedersi sugli allori, non mollare e non perdere mai la voglia di vincere".

Il 7 agosto la sfida decisiva col che all'andata in vinse 1-0.