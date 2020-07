Le ambizioni di Eljero Elia: "Voglio tornare in Italia, il mio agente parla con club di A"

L'esterno olandese guarda al futuro e ricorda i tempi alla Juve: "Pirlo si prendeva cura di me, una volta mi rovesciò tutto il sale sulla pasta".

Un campionato vinto con il e uno ad un passo, storico, con l' . Poi, forse, l' . Di nuovo. Questa è l'ambizione di Eljero Elia, a otto anni dal termine dell'esperienza deludente con la .

L'esterno olandese oggi gioca in , ma ammette di voler (e poter) tornare in Italia. A 'Gianlucadimarzio.com' il classe 1987 ha rivelato che in estate, a scadenza di contratto e con il titolo ad un passo, vorrebbe giocare di nuovo in .

"Voglio tornare in Serie A e far vedere a tutti chi sono. Sono pronto a tornare in Italia, il mio agente sta parlando con alcuni club italiani, ma non posso dire nulla. Mi volevano Samp e , trovai subito l’accordo, ma Feyenoord e chiedevano troppi soldi e non mi lasciarono andare. In entrambe le occasioni ero già in aeroporto ad aspettare il volo, ma i due club non riuscirono a chiudere l’affare”.

Nel 2011 la Juventus lo aveva acquistato dall'Amburgo. Esperienza deludente, durata solo un anno e cinque presenze. Ma con tanti aneddoti, specialmente con Pirlo e Del Piero a prendersi cura di lui.