Elia racconta: "Mi dissero, o vai alla Juventus o non giochi più"

Quando si parla di flop alla Juventus, il nome di Eljero Elia viene quasi subito fuori. Olandese, arrivato in bianconero nel 2011, non riuscì a mettersi in mostra con Madama nell'unica stagione giocata con la casacca del team piemontese, venendo ceduto appena un'annata dopo.

Un amore mai nato quello tra Elia e la Juventus, che scese l'esterno osservando con attenzione le sue giocate ai tempi dell'Amburgo. Aveva 24 anni e su di lui avevano messo gli occhi diverse squadre. Il club tedesco non si trovava in una situazione finanziaria al top e decise di spingere per la sua cessione.

Lo ha raccontato lo stesso Elia al canale Youtube Nando Leaks:

"La Juventus voleva me e l'Amburgo aveva bisogno di soldi, così il direttore sportivo Frank Arnesen mi disse: se non vai lì non giocherai più qui".

Arnesen, attualmente al Feyenoord, fu dunque decisivo nell'addio di Elia all'Amburgo:

"Sono andato alla Juventus, ma volevo restare all'HSV. Ho pensato: quando giocherò una buona stagione all'Amburgo, il Bayern Monaco verrà a prendermi. Alla Juventus non è andata così bene, anche se erano il top come i bavaresi".

Il rammarico di Elia è quello di essere sbarcato alla Juventus al momento sbagliato. Ovvero quando la pazienza non era certo il suo forte:

"Avevo un contratto di 5 anni, ma dopo la prima stagione ho detto: non importa, non rimango. Parto. L'unica cosa di cui mi pento della mia carriera è che me ne sono andato. Dovevo stare calmo e avrei dovuto giocare una seconda stagione".

Secondo ai Mondiali 2010, Elia giocherà solamente cinque gare con la Juventus 2011/2013, di qui quatro in campionato: