Elezioni presidenziali in Perù, c'è anche l'ex Atalanta Forsyth: 5.9% dei voti

Giornate di voto in Perù, si elegge il nuovo presidente: tra i candidati anche l'ex portiere bergamasco, che però ha ricevuto solo il 5.9% dei voti.

Il nome di George Forsyth dice poco, pochissimo agli appassionati di calcio italiani. Normale, visto che l'ex portiere classe 1982 con l'Atalanta ha trascorso solo un anno. Dice invece molto di più ai peruviani, visto che è uno dei candidati alla Presidenza dello stato.

In Perù sono infatti giornate di elezioni per eleggere il nuovo capo di stato. Sulle schede elettorali c'è anche il nome di Forsyth, che abitualmente vedevamo nei tabellini delle partite. Per un anno anche in Italia, con l'Atalanta. Nulla di memorabile.

L'avventura politica è diventata più che seria, visto che è diventato governatore di uno dei quartieri più grandi di Lima. Non sarà però presidente della Repubblica, visto che ha preso soltanto il 5.9% delle preferenze, come mostrato dal portale 'America Elects'.

Forsyth continuerà la sua attività politica, una 'tradizione' di famiglia, sulle orme del papà. Dopo una carriera da calciatore di sucesso in Sudamerica e da dimenticare in Europa, anche nella sua seconda vita incassa una sconfitta.