Elezioni Europee, un elettore 'vota' per la formazione del Lecce

Una scheda è stata invalidata perché l'elettore aveva indicato tra le preferenze tutta la formazione del Lecce che ha appena conquistato la Serie A.

Curiosità calcistica dalle elezioni europee che si sono svolte domenica scorsa in tutta . La notizia arriva da dove un elettore ha invalidato il suo voto in un modo molto particolare.

Sulla scheda infatti gli scrutatori, al posto delle classiche preferenze per i candidati, come riporta 'Pianeta Lecce' hanno trovato scritta tutta la formazione che ha appena conquistato la promozione in .

Vigorito, Venuti, Lucioni, Meccariello, Calderoni, Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu, Falco e La Mantia hanno quindi ricevuto un 'voto' a testa per andare in Europa.

Europa che ad oggi rappresenta solo un sogno per il Lecce, tornato in Serie A dopo sette anni di assenza. Una promozione che qualcuno ha deciso di celebrare anche dentro la cabina elettorale.

I nomi degli undici giocatori del Lecce sono stati scritti uno alla volta, accanto a undici liste diverse. Inevitabile è ovviamente scattato l'annullamento della scheda in questione.