Eleven Sports sbarca su Amazon Prime Video Channels: dieci gare di C per ogni giornata

Eleven Sports ha annunciato un accordo con Amazon Prime Video. L’offera iniziale prevederà, tra l’altro, dieci gare di Serie C per giornata.

Eleven Sports, il broadcaster di eventi sportivi che detiene, tra gli altri, i diritti di trasmissione del campionato di Serie C, sbarca su Amazon Prime Video.

A renderlo noto è stata proprio Eleven Sports attraverso un comunicato ufficiale.

COSA PREVEDE L’ACCORDO

I clienti di Amazon Prime Video potranno quindi seguire le partite in diretta o differita attraverso appositi canali dedicati. L’offerta live prevede inizialmente la trasmissione di dieci partite a giornata del campionato di Serie C, dei playoff e playout del torneo, oltre alle migliori partite di Coppa Italia di Serie C.

Gli utenti avranno inoltre a disposizione un nuovo catalogo on-demand con gli highlights e gli approfondimenti di giornata.

COME VEDERE LE PARTITE

Sarà possibile usufruire dell’offerta di Eleven Sports su Prime Video Chanels attraverso la sottoscrizione di un abbonamento mensile. Il canale sarà fruibile e attivabile da tutti i clienti Prime che potranno scegliere per quale dispositivo abbonarsi (Tv o Mobile) e seguire le partite.