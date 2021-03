El Shaarawy torna decisivo: arma in più per la Roma

Un goal da incorniciare contro lo Shakhtar permette a Fonseca e all'italo-egiziano di guardare con fiducia al finale di stagione.

Poteva e voleva tornare a Roma nell'estate del 2020, in una delle finestre di calciomercato più strane, per ovvi motivi, di sempre. Voleva tornare, e c'è riuscito, all'inizio dell'inverno 2021, Stephan El Shaarawy. Sbloccatosi nuovamente in maglia giallorossa grazie all'Europa League.

Un goal sublime, quello del momentaneo 2-0 con cui la Roma ha blindato la gara dell'Olimpico contro lo Shakhtar. Prima della rete di Mancini con cui i giallorossi hanno chiuso il match e prenotato un posto ai quarti di Europa League, ci ha pensato l'italo-egiziano a dare spettacolo.

Partenza da centrocampo, difensori dello Shakhtar superati con la grande tecnica che l'ha sempre contraddistinto e Trubin battuto. El Shaarawy, in campo al 62' al posto di Pedro (dopo un diverbio con Fonseca poi immediatamente chiarito), ha trovato il raddoppio giallorosso al minuto 73.

La rete dell'ex Genoa non è solo fondamentale per l'eventuale passaggio del turno, ma riporta El Shaarawy nella lista di giocatori che potranno essere essenziali per la Roma negli ultimi due mesi, e poco più, di stagione. Sia in Serie A, sia in Europa League.

Ufficializzato dopo aver superato il covid a inizio anno, El Shaarawy era sceso in campo in sei occasioni prima della gara contro lo Shakhtar, sopratutto da subentrato, come capitato nell'andata di Europa League. Solamente contro Braga e il suo vecchio Genoa, gara dall'inizio, senza però brillare.

La rete segnata contro lo Shakhtar può essere la scintilla che serve alla Roma e allo stesso El Shaarawy per le prossime settimane, visto e considerando la possibilità di vincere l'Europa League e un quarto posto in campionato da provare ad agguantare.

Dopo aver sperimentato il campionato cinese, come tanti connazionali, e non solo, El Shaarawy ha spinto per tornare a Roma e alla Roma, città e squadra con cui ha legato da subito. Quello contro lo Shakhtar è stato il suo 42esimo goal in giallorosso, ai quali vanno aggiunti svariati assist dal 2016 al 2019. Più uno nell'attuale anno.

Ha sempre avuto bisogno di un ambiente che lo proteggesse, El Shaarawy, che credesse in lui. A Roma lo ha trovato e lo sta ritrovando. Qualità, tecnica e duttilità: un trittico di platino per tutti. Da Fonseca ai tifosi, da Mancini alla Nazionale. Fino, ovviamente, a sè stesso.