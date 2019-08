El Shaarawy strega la Cina: goal e assist con lo Shanghai Shenhua

Stephan El Shaarawy sta affrontando nel migliore dei modi l'avventura in Cina: goal e assist nella prima gara da titolare con lo Shanghai Shenhua.

Lo Shanghai Shenhua si aggrappa al nuovo acquisto Stephan El Shaarawy per conquistare la salvezza nella Chinese Super League.

La squadra del Faraone si trova al quart'ultimo posto in classifica a 7 giornate dalla fine del torneo, e alla sua prima presenza da titolare l'ex giallorosso ha dimostrato di poter dare tanto alla causa, con un assist per la prima rete di Moreno e il suo primo goal in terra cinese.

Sul campo del Tianjin, lo Shanghai Shenhua ha così potuto conquistare un punto prezioso, pareggiando in trasferta per 2-2. Per El Shaarawy sicuramente il modo migliore di presentarsi ai suoi nuovi tifosi e di ripagare la fiducia della società, che per portarlo in estremo Oriente ha speso 16 milioni di euro.

La prima rete di El Shaarawy nella Chinese Super League è stata un guizzo dall'interno dell'area di rigore, con il classe 1992 bravo a inserirsi con i tempi giusti, ad arrivare sul pallone e a insaccare con una conclusione precisa da distanza ravvicinata.