El Shaarawy sospeso dallo Shanghai Shenhua: polemico dopo una sostituzione

El Shaarawy è stato sospeso per una partita dallo Shanghai Shenhua, dopo che contro il Guangzhou era uscito al 55' senza sedersi in panchina.

Stephan El Shaarawy non ha cominciato nel migliore dei modi la nuova stagione di Chinese Super League. L'ex calciatore della , nella prima giornata contro il Guangzhou Evergrande ha fatto infuriare il suo club, lo Shanghai Shenhua.

Sostituito al 55', il Faraone si è mostrato polemico e non è passato nemmeno dalla panchina, andando negli spogliatoi direttamente. Il club non ci ha pensato due volte a sospenderlo, come riportato da 'L'Equipe', e lui non ha quindi potuto prendere parte alla seconda giornata contro lo Shenzhen FC.

L'assenza del suo attaccante, che ha segnato 4 gol in 14 partite dal suo arrivo la scorsa estate, non ha impedito allo Shanghai Shenhua di battere lo Shenzhen FC, un club allenato da un altro italiano, Roberto Donadoni.

Adesso per lui, che già a gennaio aveva lasciato la porta aperta, si potrebbe tornare a parlare di un ritorno in Europa, probabilmente ancora in . L'avventura in , per lui, non è andata per ora sicuramente secondo le aspettative...