El Shaarawy insegue e ferma un ladro: aveva spaccato il vetro della sua auto

Uno scatto degno di quelli che fa in campo: El Shaarawy ha inseguito e fermato un pregiudicato cileno che gli aveva sfondato il lunotto dell’auto.

Stephan El Shaarawy questo pomeriggio a Roma è stato protagonista a sorpresa di un inseguimento. Come riportato dal 'Corriere della Sera', il Faraone ha sorpreso un ladro che stava cercando di rubare dentro la sua auto.

Il calciatore, da poco rientrato alla Roma, non ci ha pensato due volte: ha rincorso e bloccato un ladro che in via Sudafrica aveva infranto il lunotto posteriore della sua auto per rubare all’interno dell’abitacolo.

Il fatto è successo alle 17 circa quando le autoradio del commissariato Esposizione sono accorse per aiutare il calciatore che stava tenendo fermo un pregiudicato cileno di 35 anni che è stato poi arrestato per furto aggravato.

Una storia incredibile, che sta a dimostare il grande coraggio avuto da El Shaarawy e anche il suo ottimo stato di forma, visto che non si è fatto problemi a scattare di corsa.