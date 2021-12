El Shaarawy infortunato: esce durante Bologna-Roma

Arnautovic nel primo tempo, Stephan El Shaarawy nella ripresa. Non una gara semplice dal punto di vista dei problemi muscolari, quella dell'infrasettimanale di Serie A. Se l'austriaco ha abbandonato Bologna-Roma al 17', l'ex attaccante di Monaco e Milan ha infatti abbandonato la sfida di campionato nella ripresa, causa infortunio.

El Shaarawy è stato sostituito da Shomurodov al minuto 52: dopo un contrasto aereo, l'attaccante della Roma è ricaduto male, subendo un problema al polpaccio che dovrà essere valutato nei prossimi giorni. Uscito zoppicando, il 29enne dovrà attendere il responso per capire l'entità dell'infortunio.

Si ferma in un momento clou El Sharrawy, sempre più importante nella Roma di Mourinho e pronto a puntare nuovamente alla maglia azzurra per il 2022: nella stagione in corso sei goal segnati nelle varie competizioni, giocando da titolare in Serie A per tutto novembre dopo essere stato inizialmente una seconda scelta nello scacchiere del tecnico lusitano.

L'INFORTUNIO DI EL SHAARAWY

