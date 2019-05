El Shaarawy spiega il gesto post goal: "Per Orsetta"

Dopo il momentaneo vantaggio in casa del Genoa, l'ex rossoblù ha spiegato la dedica: "Orsetta era una persona speciale".

Non è bastata alla la rete di El Shaarawy, che al minuto 81 sembrava poter regalare ai giallorossi tre punti fondamentali in ottica . Invece pareggio di Romero e beffa sfiorata, visto il rigore sbagliato da Sanabria negli ultimissimi secondi di match.

Dopo l'1-0 momentaneo, El Shaarawy ha esultato con le braccia al cielo, lasciando grossi dubbi su chi fosse il destinatario, o la destinaria, del gesto da parte dell'attaccante-italo egiziano. Non solo le questioni di campo, ma anche qualcosa di più triste.

E' stato lo stesso El Shaarawy a spiegare il perchè al termine della gara:

"Il goal l’ho dedicato a Orsetta, una ragazza che è venuta a mancare due settimane fa. La conoscevo, era una fisioterapista del ed era una persona speciale. Ho segnato nel suo stadio, il goal era per lei".

El Shaarawy ha come noto vissuto quattro anni con la maglia del Genoa, di cui due nelle giovanili, prima di approdare in prima squadra nel 2008 e giocare tre gare in rossoblù, per poi passare al in Serie B e dunque tra i grandi del .

La 25enne Orsetta Grandis è morta due settimane fa per un infarto, ed è stata ricordata da due striscioni presenti al Ferraris, nonchè appunto dallo stesso El Shaarawy: grande tifosa del Genoa, collaborava come fisioterapista nei camp estivi organizzati dal club ligure.