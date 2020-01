El Shaarawy omaggia De Rossi: su Instagram l'ultimo prepartita alla Roma

Stephan El Shaarawy ha postato il video di uno degli ultimi momenti giallorossi di Daniele De Rossi: "Per mostrare l'uomo che sei stato".

Daniele De Rossi ha detto stop. Stop all'esotica avventura con il Boca Juniors e, soprattutto, stop con il calcio. Da ieri, l'ex capitano giallorosso è ufficialmente un ex giocatore. E così non resta che ripensare ai suoi momenti più belli alla , come ha fatto Stephan El Shaarawy.

Il 'Faraone', che dalla scorsa estate gioca in con lo Shanghai Shenhua, ha postato un video sul proprio profilo Instagram nel quale è stato immortalato l'ultimo discorso motivazionale tenuto da De Rossi prima della sua ultima partita con la maglia della Roma, andata in scena a maggio contro il .

"Giochiamo una partita degna", diceva De Rossi ai compagni, in riferimento al fatto che la Roma aveva ormai perso ogni speranza di qualificarsi in . Un'ultima dimostrazione di attaccamento alla maglia che ha commosso El Shaarawy.

"Per chi ho corso, per chi ho lottato, per chi son morto” ROMA ROMA ROMA!!! Mi sono permesso di immortalare questo momento prima della tua ultima partita per lasciare un ricordo a te e a tutti noi mostrando una parte speciale dell’uomo che sei stato all’interno di questo gruppo. QUESTO SEI TU: Gladiatore in campo e fuori. Grazie per tutto quello che hai fatto Danié! In bocca al lupo... Te se ama".

Un messaggio che ha colpito nel profondo tanti tifosi della Roma, accorsi sul profilo di El Shaarawy per lasciare un like o un commento positivo. Un ultimo regalo per De Rossi, penultimo campione del Mondo (l'ultimo è Buffon) rimasto senza pallone.