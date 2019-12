El Shaarawy trionfa in Coppa di Cina con lo Shanghai Shenhua: battuto Pellè in finale

Lo Shanghai Shenua ha vinto la Coppa di Cina in finale contro lo Shandong Luneng: trionfo e goal nel ritorno di El Shaarawy contro Pellé.

Dopo Fabio Cannavaro, che ha vinto il campionato sulla panchina del Guangzhou Evergrande, un altro italiano trionfa in : è Stephan El Shaarawy, che oggi ha vinto con lo Shanghai Shenhua la coppa nazionale.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

La squadra dell'ex ha battuto per 3-0 in casa lo Shandong Luneng, ribaltando l'1-0 dell'andata e prendendosi il trofeo. Si tratta del primo successo cinese per il classe 1992 nazionale italiano.

In campo c'era un altro ex azzurro, che si è però trovato dal lato degli sconfitti: Graziano Pellè, che aveva trovato la via del goal su rigore nella gara d'andata. Elsha si è rifatto al ritorno, mettendo in rete il 2-0 all'81'. Del gigante sudcoreano Kim Shin Wook e dell'ex N'Dombou le reti.

Si tratta del quarto goal in Cina per El Shaarawy, che era stato decisivo anche con una doppietta nella sfida contro il Dalian Yifang in semifinale. Sulla Coppa di Cina, insomma, c'è la sua grande firma.