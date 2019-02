El Shaarawy a DAZN: "Mi concentro sul presente. Oggi sei un campione, domani... torni nel baratro"

L'attaccante della Roma, Stephan El Shaarawy, si è raccontato in esclusiva a DAZN: "Un consiglio a Zaniolo? Serve equilibrio, bisogna restare umili.

Un'annata da protagonista nella Roma, con otto reti e cinque assist già collezionati in ventun apparizioni stagionali. Numeri importanti che dimostrano come nella capitale Stephan El Shaarawy abbia finalmente trovato la propria dimensione, come lo stesso attaccante italiano ha raccontato in un'intervista esclusiva a DAZN.

Le prime parole sono state proprio per l'ottima stagione che l'ex Milan sta riuscendo a disputare con la maglia giallorossa, guidato da un unico obiettivo: la ricerca della continuità, il vero sogno del 'Faraone'.

“Ho sempre ritenuto tutti gli anni cruciali nella mia carriera. Ti devi sempre confermare o dare la svolta e il mio problema è sempre stata la continuità. Il mio obiettivo quest’anno è fare bene e riprendermi la Nazionale. L’obiettivo era quello di ritrovare questa continuità e in questo periodo penso di averla trovata sia sotto il profilo realizzativo che delle prestazioni. È un periodo positivo e son contento di questo”.

Per raggiungere questo traguardo El Shaarawy ha però sempre dovuto convivere con grandi pressioni, le più pesanti delle quali si è sempre posto lui stesso sulle proprie spalle.

“Non so se questo sia l’anno della maturità perché nella mia carriera è sempre stato così: un momento di esaltazione, un po’ di alti, un po’ di bassi. Per cui voglio concentrarmi sul presente. Le cose cambiano rapidamente nel calcio. Bisogna avere equilibrio e proseguire sulla propria strada. Io ho sempre preteso molto da me stesso. Ho sempre convissuto con la pressione che mi mettevo da solo. Ho sempre lavorato in maniera seria”.

Una pressione costante come quella che sta vivendo in questo momento anche il compagno di squadra Nicolò Zaniolo, le cui prime sorprendenti prestazioni con la Roma hanno spinto tutti a considerarlo già il prossimo grande fenomeno del calcio italiano. Un'esperienza che anche El Shaarawy aveva vissuto ai tempi del Milan, quando a suon di goal aveva fatto innamorare il popolo rossonero.

“Sei praticamente catapultato in un’altra dimensione. Hai gli occhi addosso di tutto il mondo. È importante trovare quell’equilibrio di non troppa esaltazione e lavorare soprattutto sulla tua testa. Le gambe i quei momenti infatti vanno da sole e ti senti una bestia. La gente cambia la considerazione che ha di te. Ci sono molte aspettative e quindi devi saperle gestire. Bisogna restare umili e non esaltarsi troppo. Oggi sei un campione, domani…torni nel baratro. Serve equilibrio”.

Alti e bassi, come è naturale che sia nella carriera di un calciatore, con il giovane italiano che punta sempre a migliorarsi. Imparando magari dai più esperti, come Kolarov e De Rossi, due modelli per l'El Shaarawy.

“Il calcio è sempre stata la mia vita. Kolarov e De Rossi sono i punti di riferimento dai quali prendi tante cose positive per il lavoro. Kolarov è sempre il primo ad arrivare in palestra”.

In chiusura anche una battuta sul vincitore di Sanremo Mahmood, cantante che con El Shaarawy condivide le origini egiziane. L'attaccante giallorosso ha commentato serenamente le polemiche che si sono scatenate riguardo all'etnia del cantante.