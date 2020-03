El Salvador, campionato sospeso: Once Deportivo campione con sole 11 partite

L'Once Deportivo è campione di El Salvador, torneo sospeso a causa del Coronavirus: è il primo trofeo a 8 mesi dalla fondazione, solo 11 gare giocate.

Il Coronavirus sta creando disagi in tutto il mondo: dopo la e l' anche altri Paesi hanno dovuto prendere precauzioni per contrastarne l'avanzata, compresa l'interruzione delle manifestazioni sportive per evitare la formazione di assembramenti.

In Nuova Zelanda è stato deciso di assegnare la vittoria del campionato all'Auckland City FC, prima in classifica al momento della sospensione: stessa sorte per l'Once Deportivo, laureatosi campione di El Salvador.

La particolarità, in questo caso, è che il trionfo è arrivato dopo sole undici giornate disputate: 20 punti frutto di sei vittorie, due pareggi e tre sconfitte per i campioni che stanno festeggiando il primo titolo della loro breve storia.

L'Once Deportivo, infatti, è stato fondato lo scorso luglio: sono bastati appena otto mesi di vita per iniziare a riempire la bacheca. Scherzi del destino in tempi di Coronavirus.