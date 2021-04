El Pais - Un Tribunale di Madrid vieta a UEFA, FIFA e Liga di agire contro la Superlega

Un Tribunale di Madrid ha vietato a UEFA, FIFA e Liga di adire alle vie legali contro i club fondatori della Superlega.

Sui social e non solo impazza il dibattito sulla Superlega, divisiva come poco altro al mondo: il malcontento della stragrande maggioranza delle società non può passare inosservato, unitamente alle reazioni di UEFA e FIFA che hanno annunciato battaglia verso chi continuerà ad aderire al progetto.

Eppure, secondo quanto riportato da 'El Pais', in soccorso dei dodici club fondatori è giunto il Tribunale commerciale numero 17 di Madrid che, questa mattina, ha vietato a FIFA, UEFA, Liga e alle federazioni di adottare qualsiasi provvedimento che vieti, restringa, limiti o condizioni in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, il lancio della Superlega.

Questa stessa decisione giudiziaria, presa su richiesta della Superlega, pone il veto a queste istituzioni di prendere 'qualsiasi provvedimento sanzionatorio o disciplinare' nei confronti dei club che aderiscono alla nuova competizione, nonché nei confronti dei giocatori e dei suoi dirigenti.

Presa di posizione a cui si è arrivati dopo che la European Superleague Company SL ha richiesto una 'misura precauzionale senza precedenti' per impedire agli organismi di regolamentazione del calcio di intraprendere qualsiasi azione che possa andare contro il rivoluzionario torneo annunciato pochi giorni fa.

Il giudice ha adottato sette misure per bloccare ogni azione che possa nuocere allo sviluppo della Superlega. La prima riguarda la possibilità che FIFA e UEFA adottino misure o rilascino dichiarazioni atte a limitare 'direttamente o indirettamente' la preparazione della nuova competizione, almeno per la durata del procedimento giudiziario avviato presso il Tribunale commerciale di Madrid.