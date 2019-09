"El Numero Nueve", il docufilm su Batistuta presentato a Venezia

Il docufilm che racconta la vita e la carriera di Batistuta presentato in occasione della 76ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

Dal sole di Reconquista fino alla vittoria della Scudetto con la passando per Firenze, lasciando sempre un segno indelebile nel cuore dei propri tifosi.



"El nùmero nueve", il docufilm presentato in occasione della 76ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di sulla vita e carriera di Gabriel Omar Batistuta, ci apre le porte del mondo di un uomo - ancora prima che uno straordinario giocatore - che dopo aver compiuto il suo 50º compleanno decide di raccontare al grande pubblico la sua vita. Il giovanissimo regista Pablo Benedetti dice che il Re Leone “ha raggiunto la maturità giusta per raccontare la sua carriera”.

Una carriera che ha visto Batigol partire con i Newell's Old Boys in fino alla conquista dei cuori dei tifosi di Firenze, un pubblico non semplice che però si è innamorato di un giocatore che ha sempre dato l’anima per i suoi colori, il tutto sempre a suon di gol al costo di pagarne tutt’ora le conseguenze con un fisico logorato da più di 15 anni sul rettangolo di gioco. L’unico giocatore in grado di mettere a segno una tripletta in più di un Mondiale mette d’accordo tutti sulle sue qualità in campo, anche un simbolo del gioco del calcio come Diego Armando Maradona che stravede per lui.

In questo film “Gabriel vuole - continua Benedetti - incitare i più giovani a rincorrere i propri sogni. Con il lavoro e la dedizione si raggiungono obiettivi inattesi, poco importa se in , Serie B o Serie C, un ragazzo che si allena senza sosta per diventare un calciatore può diventarlo, poco importa il livello”. Non resta che attendere l’autunno per entrare nell’intimità di un giocatore devastante e un uomo unico, il nùmero nueve.