El Hadary si ritira a 47 anni: il più vecchio ad aver giocato un Mondiale

Si chiude una vera e propria era nel calcio egiziano: Essam El-Hadary si ritira ufficialmente dal calcio giocato all'età di 47 anni. Dopo aver lasciato la Nazionale due anni fa, la leggenda dice basta e appende i guantoni al chiodo.

L'annuncio è stato dato direttamente dal El-Hadary, che termina una carriera dopo 159 presenze con la nazionale egiziana, quattro edizioni della Coppa d'Africa vinte e una presenza al Mondiale:

”Non c’è nulla da aggiungere alla mia storia calcistica. Non c’è portiere in migliore di me. Mi sono seduto in panchina nel 1998 solo per il collega Nader El-Sayed. Il calcio è la mia seconda moglie e abbiamo appena divorziato. Non tornerò a giocare di nuovo, l’intero sistema ora è in crisi con i capi dei club che si attaccano a vicenda”.