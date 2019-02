El Clasico su DAZN: tre volte Barcellona-Real Madrid in un mese

Barcellona e Real Madrid si sfideranno per tre volte nell'arco di un mese: tutte le partite saranno trasmesse in esclusiva da DAZN.

Non una, non due, ma ben tre volte El Clasico nell'arco di un mese. E' il destino che ci attende da qui al 2 marzo, poco meno di 30 giorni in cui Barcellona e Real Madrid si affronteranno in tre occasioni nel giro di un tempo relativamente breve. Non male per quello che negli ultimi anni è diventato un vero evento planetario.

Si parte stasera, mercoledì 6 febbraio, con il primo atto della lunga sfida: la semifinale di andata di Coppa del Re. Il Barcellona ospita il Real Madrid al Camp Nou nei primi 90 minuti del confronto che si chiuderà con il passaggio in finale per una delle due rivali. Una grande occasione soprattutto per il Real Madrid, protagonista finora di una stagione deludente.

Il bis arriverà tra qualche settimana, con la sfida di ritorno, nel bel mezzo di una fase particolarmente fitta del calendario, tra partite di campionato e incontri di Champions League. Il verdetto sulla qualificazione arriverà al Santiago Bernabeu, con Betis e Valencia a contendersi l'altro posto in finale sul versante opposto del tabellone.

A chiudere il trittico di partite ci sarà l'ultimo Clasico, quello valido per la Liga, ancora al Santiago Bernabeu. Per il Real Madrid, attualmente staccato di otto punti dalla vetta della classifica, sarà presumibilmente l'ultima occasione per provare ad accorciare le distanze sul Barcellona e sperare ancora nella vittoria del titolo.

L'articolo prosegue qui sotto

Tutte le partite in programma tra Barcellona e Real Madrid saranno trasmesse in diretta e in esclusiva su DAZN, che detiene i diritti di trasmissione di Liga e Copa del Rey per l'Italia. Attivando oggi il mese gratuito sarà possibile vedere gratis i prossimi tre atti de El Clasico, con possibilità di disdetta in ogni momento, senza costi aggiuntivi.

L'offerta calcistica di DAZN prevede tre partite di Serie A ogni settimana, poi tutta la Serie B, la Liga, la Ligue 1 e tanto altro ancora. In tema di calcio estero, sempre nel corso di questo mese, DAZN trasmetterà in esclusiva la finale di Carabao Cup tra Manchester City e Chelsea. Un altro appuntamento da non perdere.