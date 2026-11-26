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Luciano Spalletti lo ha schierato titolare per la prima volta seguendo anche i consigli di Silvio Baldini, Jeff Ekhator ha segnato il goal del 2-1 contro l'Omonia Nicosia mostrando sprazzi delle sue qualità migliori: è l'attaccante che serve alla Juventus?

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Era l'uomo più atteso di Juventus-Omonia Nicosia. Attese che Jeff Ekhator ha ripagato siglando il suo primo goal in bianconero alla prima gara da titolare dopo un inizio di stagione decisamente poco fortunato.

Il giovane attaccante dell'Under 21 azzurra d'altronde la scorsa estate, un po' a sorpresa, era stato anche il primo acquisto chiuso da Giovanni Carnevali con un investimento importante guardando soprattutto al futuro. Ma che potrebbe rappresentare una soluzione già nell'immediato.

LA PROVA DI SPALLETTI: EKHATOR PROMESSA O REALTÀ?

Luciano Spalletti alla vigilia di Juventus-Omonia Nicosia aveva annunciato l'occasione da titolare per Jeff Ekhator, ovvero l'attaccante che per caratteristiche risponde meglio al prototipo del numero 9 'da pallate' che il tecnico chiede ormai da un anno sul mercato.

"Io non ho detto che Woltemade non mi piace, siete voi che alludete perché io evidenzio una caratteristica che non probabilmente abbiamo, ma si può giocare ugualmente. Poi se Ekhator farà vedere di essere di questo livello ha le qualità per fare quello. Lo dobbiamo vedere.

L'anno scorso ha fatto molte presenze e non tante gare intere però poi qualsiasi futuro campione è una promessa, e lui è così. Si sta allenando meglio e sta bene dal punto di vista fisico, e si va a valutare di poterla avere in casa quella caratteristica lì. Ora speriamo che Ekhator ci faccia vedere di avere anche queste soluzioni che in altre calciatori possono mancare e poi poter ruotare".

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Massara però, a ridosso della gara di Europa League, ha sottolineato come l'ex Genoa non sia una scommessa: "Ekhator è un calciatore forte, un giocatore dell'Under 21 italiana che ha già fatto vedere le sue qualità in questo campionato. Poi è un classe 2006 e sappiamo quanto pesi la maglia della Juventus. Non dobbiamo mettergli una pressione eccessiva in questo senso, ma siamo fiduciosi che potrà darci delle soddisfazioni anche rispetto a queste caratteristiche".

LA PRIMA VOLTA DA TITOLARE

Ma com'è andata la prima da titolare di Ekhator con la Juventus? L'attaccante ha mostrato una condizione fisica non ancora ottimale e ha sicuramente pagato l'emozione del debutto allo 'Stadium'. L'ex Genoa ha faticato ad entrare in partita e farsi trovare dai compagni per difendere la palla e fare salire la squadra.

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Ma nel finale di primo tempo ha trovato il goal. E lo ha fatto con un movimento da 9 vero, di quelli che sanno sempre dov'è la porta avversaria: Ekhator ha dettato il passaggio di Conceiçao, controllando e girandosi velocemente prima di concludere a rete senza pensarci troppo. Poco dopo l'attaccante avrebbe addirittura potuto raddoppiare ma il suo tiro sul secondo palo non ha girato nel modo giusto. Nella ripresa altra occasione con conclusione sopra la traversa dopo una caparbia azione personale.

I segnali mandati da Ekhator comunque sono positivi e confermano quanto di buono ha detto recentemente su di lui Silvio Baldini, ct dell'Italia Under 21: "Ekhator è un giocatore fortissimo e credo che la Juventus se ne accorgerà, vuole crescere ed è più maturo degli anni che ha. Riesce a leggere le situazioni in campo con grande lucidità".