Jeff Ekhator ha la chance di prendersi la Juventus. Nella gara di UEFA Europa League contro l’Omonia Nicosia, Luciano Spalletti ha deciso di affidargli una maglia da titolare, concedendogli l’opportunità di dimenticare i due mesi complicati dall’infortunio muscolare che lo ha tenuto lontano dai campi.
Per Ekhator sarà la possibilità di dimostrare che l’investimento fatto per portarlo a Torino è stato corretto, oltre che per dare a Spalletti la consapevolezza che, lì davanti, oltre a Woltemade e Kolo Muani, ci sia anche spazio per lui.
LA PARABOLA DI EKHATOR: L’ARRIVO DAL GENOA E L’INFORTUNIO
Il percorso di Ekhator in bianconero non è stato lineare. Arrivato in estate dal Genoa, per 18 milioni di euro complessivi, dopo aver maturato esperienza tra Serie A e Coppa Italia (57 presenze e 5 gol complessivi in rossoblù tra il 2024 e il 2026), l’attaccante si è subito fatto male.
La punta italiana ha rimediato una lesione muscolarea fine agosto, che lo ha tenuto ai box per circa due mesi. Il peggio, però, è ormai alle spalle e ora Ekhator vuole prendersi un ruolo da protagonista.
LA GRANDE CHANCE PER EKHATOR
Ekhator fin qui ha giocato solo due partite contro la Juventus, una in Serie A e una in Europa League, nel finale contro l’AZ.
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Un paio di brevissimi spezzoni che lo hanno condotto alla titolarità prevista per stasera, la numero uno a Torino, che ovviamente gli offrirà anche la chance di trovare il primo goal in maglia bianconera.
LE PAROLE DI SPALLETTI
In conferenza stampa, Spalletti alla vigilia ha annunciato e motivato la scelta di farlo giocare dal primo minuto, caricando il ragazzo.
“Ekhator domani giocherà, vogliamo avere una soluzione in più davanti: è una punta d'area di rigore, un centravanti fisico che attacca bene la profondità e che è capace di rendere una palla sporca giocabile”.
LA PROVA DEL NOVE
Spalletti ha poi chiosato sulla possibilità che la prima punta che si chiacchiera la Juventus possa essere già in casa. “Magari il 9 che cerchiamo lo abbiamo già dentro” ha detto l’allenatore toscano. Insomma l’impressione è che la titolarità contro l’Omonia per Ekhator non sia solo una mossa utile a far rifiatare i titolari, ma un vero e proprio test cruciale per il futuro reparto offensivo della Juventus, in cui il ragazzo nativo di Genova spera di imporsi.
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