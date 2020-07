Ekdal attacca Ibrahimovic: "Nella Svezia ha abbassato la fiducia degli altri"

Ha giocato di fianco a lui nella per tanti anni, ma Albin Ekdal adesso ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe con Zlatan Ibrahhimovic.

Il centrocampista della , ai microfoni di 'SVT', ha criticato l'atteggiamento di Zlatan ed ha invece vantato la sua nazionale ai Mondiali del 2018, quando Ibra non c'era.

"La nostra squadra era composta da una stella di livello mondiale e dieci buoni giocatori che avrebbero dovuto aiutarlo a dominare. E questa tattica non ha funzionato. Nel 2018, invece, c'era un gruppo affiatato, c'era un bel clima e ognuno sapeva bene cosa doveva fare in campo e fuori".

Ma le parole di Ekdal non finiscono qua ed il centrocampista della Sampdoria rincara la dose.

"Forse in molti nella nazionale non sono stati in grado di gestire le richieste di Zlatan ai compagni di squadra. I suoi gesti e commenti taglienti hanno abbassato la fiducia di alcuni giocatori. L'ho visto molte volte. E questo comportamento raramente avvantaggia la squadra alla fine".