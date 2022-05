Eintracht in finale di Europa League: invasione di campo al fischio finale

L'Eintracht è in finale di Europa League per la seconda volta nella sua storia. Dopo aver trionfato nel 1980 nella doppia finale contro il Borussia Monchengladbach, il club di Francoforte giocherà l'ultimo atto nel torneo in questo 2022 contro i Rangers.

Battuto il West Ham sia all'andata che al ritorno, l'Eintracht si è assicurato il pass per la finalissima di Siviglia. Il tutto dieci anni dopo aver ottenuto l'immediata promozione in Bundesliga in seguito alla retrocessione del 2011. Non una novità per la squadra di Francoforte nel nuovo millennio, viste le annate in seconda serie nel 2002 e nel 2004.

Memore di questo passato, il tifo dell'Eintracht non ha tenuto a freno la propria felicità: al triplice fischio del match di ritorno contro il West Ham, infatti, centinaia di tifosi hanno fatto invasione di campo alla Deutsche Bank Park, stadio di casa. Impossibile per gli steward frenare la massa di tifosi che si è riversata in campo.

Alcuni fans dell'Eintracht sono saliti sulle traverse, altri ne hanno approfittato per portarsi via un pezzo di erba. Non sono mancate ovviamente le foto con amici e sconosciuti per immortalare il passaggio in finale 42 anni dopo l'ultima finale raggiunta dal club.

Tifosi protagonisti non solo dopo la finale e durante, con un tifo incessante, ma anche prima: nella serata di Francoforte si sono verificati diversi scontri tra tifosi, con le forze dell'ordine di Francoforte costrette ad intervenire. Almeno trenta arresti. Negli scontri sono stati feriti almeno due tifosi inglesi.

Per l'Eintracht l'Europa League ora può essere un accesso sia per la finale di Supercoppa Europea contro Real o Liverpool in caso di successo, sia per un posto in Champions. Tramite il campionato, infatti, il club tedesco non si qualificherà a nessun torneo continentale, visto l'attuale undicesimo posto in classifica.