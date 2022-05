Eintracht Francoforte-West Ham dove vederla: Sky, DAZN o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

EINTRACHT FRANCOFORTE-WEST HAM: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Eintracht Francoforte-West Ham

Eintracht Francoforte-West Ham Data: 5 Maggio 2022

5 Maggio 2022 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: DAZN , Sky Sport Football (canale 203 del satellite) e Sky Sport (canale 253 del satellite)

(canale 203 del satellite) e (canale 253 del satellite) Streaming: DAZN, Sky GO, NOW

Obiettivo Siviglia. Eintracht Francoforte e West Ham si affrontano nel secondo atto della semifinale di Europa League: in palio c'è un posto nella finale, che mette in palio il trofeo della seconda competizione europea più importante per club.

Eintracht e West Ham vanno a caccia del secondo titolo europeo nella loro storia. I tedeschi hanno conquistato la Coppa UEFA nel 1980, mentre gli inglesi si sono aggiudicati la Coppa delle Coppe nel 1965.

Nella gara d'andata è stato l'Eintracht a imporsi a Londra col risultato di 2-1. Partenza sprint dei tedeschi con il goal di Knauff dopo appena 49 secondi. La reazione degli 'Hammers' porta la firma del solito Michael Antonio, che trova il pari nel primo tempo, prima della rete del definitivo 2-1 firmata da Kamada in avvio di secondo tempo. Un match caratterizzato dai 'legni': ben tre per il West Ham, di cui uno clamoroso con la rovesciata di Bowen che si è stampata sulla traversa, e uno per l'Eintracht.

Eintracht e West Ham si affrontano per la seconda volta in una semifinale europea. In precedenza era successo nell'edizione 1976 della Coppa delle Coppe, con gli che riuscirono a ottenere il pass per la finale.

Dopo aver superato il Gruppo D con il primo posto davanti a Olympiacos, Leicester e Legia Varsavia, l'Eintracht ha battuto il Betis Siviglia negli ottavi di finale grazie al colpo esterno (2-1) all'andata, prima del pari in casa. Poi il colpaccio contro il Barcellona: dopo l'1-1 in Germania è arrivato il successo a sorpresa per 3-2 al Camp Nou. Altro giro e altra vittoria in trasferta, nell'andata della semifinale contro il West Ham, risultato da difendere tra le mura amiche.

Il West Ham, invece, ha conquistato un posto in semifinale dopo aver dopo aver vinto il Gruppo H davanti a Dinamo Zagabria, Rapid Vienna e Genk, e aver battuto prima il Siviglia negli ottavi e poi il Lione nei quarti (successo netto per 3-0 in Francia dopo l'1-1 di Londra).

La vincente di questo doppio confronto, affronterà poi in finale il Lipsia o i Rangers.

In questa pagina troverete tutto ciò che è utile sapere su Eintracht-West Ham: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO EINTRACHT-WEST HAM

Eintracht-West Ham, gara di ritorno delle semifinali di Europa League, si disputerà giovedì 5 maggio 2022 alla Commerzbank-Arena di Francoforte. Il calcio d’inizio è stato fissato alle ore 21:00.

DOVE VEDERE EINTRACHT-WEST HAM IN TV

Saranno diverse le opzioni che consentiranno di seguire Eintracht-West Ham. La sfida di Francoforte sarà trasmessa sia da DAZN che da Sky

Nel primo caso il match sarà quindi visibile su tutte le moderne smart tv compatibili con l’app dedicata, o in alternativa su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a console da gioco come PlayStation e Xbox, o ancora a dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Per quanto riguarda l’emittente satellitare Sky, i canali di riferimento saranno invece Sky Sport Football (canale 203 del satellite) e Sky Sport (canale 253 del satellite).

EINTRACHT-WEST HAM IN DIRETTA STREAMING

Diverse saranno ovviamente anche le opzioni per seguire in streaming Eintracht-West Ham. Coloro che sono abbonati a DAZN basterà accedere al sito ufficiale della piattaforma, o in alternativa utilizzare l’apposita app compatibile con i sistemi Android e iOS.

Gli abbonati Sky potranno invece, come di consueto, seguire la gara attraverso Sky Go e quindi utilizzando la sua app su dispositivi mobili o collegandosi al sito ufficiale.

Ulteriori opzioni è rappresentata da NOW, ovvero il servizio streaming on demand di Sky che vi permetterà di seguire il match dopo aver acquistato il pacchetto 'Sport’.

Coloro che fossero impossibilitati a seguire Eintracht-West Ham in tv o in streaming, hanno un’altra opzione a disposizione per non perdersi un solo istante della gara: la diretta testuale proposta da GOAL. Vi racconteremo tutte le fasi salienti e gli eventi del match del London Stadium dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca Sky è affidata a Paolo Ciarravano, mentre su DAZN sarà Stefano Borghi a raccontare il match..

PROBABILI FORMAZIONI EINTRACHT-WEST HAM

EINTRACHT (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Hinteregger, Ndicka; Knauff, Sow, Rode, Kostić; Hauge, Kamada; Borré. All. Glasner

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Johnson, Dawson, Zouma, Cresswell; Souček, Rice; Bowen, Lanzini, Fornals; Antonio. All. Moyes