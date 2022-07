Eintracht Francoforte-Torino dove vederla? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Prima amichevole stagionale per il Torino, che in Austria sfida l'Eintracht Francoforte: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

EINTRACHT FRANCOFORTE-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Eintracht Francoforte-Torino

Eintracht Francoforte-Torino Data: 15 luglio 2022

15 luglio 2022 Orario: 14.30

14.30 Canale tv: -

- Streaming: -

Il Torino di Ivan Juric fa il suo esordio nella stagione 2022/23 affrontando in un'amichevole di prestigio in terra austriaca l'Eintracht Francoforte di Oliver Glasner, vincitore dell'ultima Europa League battendo in finale a Siviglia i Rangers di Glasgow.

Per i granata si tratta chiaramente di un impegno per mettere minuti e fiato sulle gambe, in cui il risultato è l'ultimo dei pensieri, per i tedeschi, invece, che cominceranno prima il loro campionato, si tratta già di una partita di una certa rilevanza in vista dell'avvio della Bundesliga, che venerdì 5 agosto li vedrà opposti in casa al Bayern Monaco campione di Germania.

Successivamente la squadra di Juric sfiderà martedì 19 luglio i cechi del Mlada Boleslav, invece i rossoneri se la vedranno con l'Ajax sabato 23 luglio. Dopo 7 anni e 113 goal, per il Torino il 2022/23 è la prima stagione senza 'Il Gallo' Belotti, svincolatosi dal club piemontese.

In questa pagina tutte le informazioni su Eintracht Francoforte-Torino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO EINTRACHT FRANCOFORTE-TORINO

Eintracht Francoforte-Torino si disputerà il pomeriggio di venerdì 15 luglio 2022 nel palcoscenico dell'HF Stadion di Bad Wimsbach, in Austria. Il fischio d'inizio della partita è previsto alle ore 14.30.

DOVE VEDERE EINTRACHT FRANCOFORTE-TORINO IN TV

Al momento non è stata annunciata copertura televisiva in Italia per l'amichevole Eintracht Francoforte-Torino.

EINTRACHT FRANCOFORTE-TORINO IN DIRETTA STREAMING

Per la sfida Eintracht Francoforte-Torino non è prevista attualmente nemmeno una copertura streaming.

PROBABILI FORMAZIONI EINTRACHT FRANCOFORTE-TORINO

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; A. Touré, Ndicka, Tuta; Knauff, Sow, Rode, Kostic; Kamada, Lindstrom; Borré.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Zima, Djidji, Ricardo Rodriguez; Singo, Ricci, Lukic, Vojvoda; Verdi, Linetty; Sanabria.