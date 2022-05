Eintracht Francoforte, sinonimo di ‘programmazione’: già 7 acquisti chiusi al 31 maggio

Quattro parametri zero, due giocatori riscattati e un altro acquisto: la stagione è appena finita, ma a Francoforte pensano già alla prossima.

Mentre in giro per l’Europa ci sono squadre che sono ancora alla ricerca di un allenatore per pianificare la prossima stagione, l’Eintracht Francoforte ha già deciso di compier metà del lavoro.

A neanche due settimane dalla vittoria dell’Europa League in finale a Siviglia, il club tedesco ha già chiuso ben 7 operazioni di mercato in entrata. Ed è solo il 31 maggio.

Durante l’inverno, il club ha annunciato l’arrivo di quattro parametri zero, a partir da due talenti per l’attacco: Faride Alidou dall’Amburgo, classe 2001, e il classe 1998 del Nantes Randal Kolo Muani.

Il primo di tutti, però, è stato Marcel Wenig, classe 2004 in arrivo dal settore giovanile del Bayern che si aggregherà subito alla prima squadra. Acquistato anche Jérome Onguéné, difensore del Salisburgo, visto lo scorso anno anche in prestito al Genoa.

Dopo la finale di Europa League, il club ha annunciato anche i riscatti del centrocampista classe 1997 Kristjan Jakic e di Jens Petter Hauge dal Milan.

Infine, il 31 maggio, il settimo colpo: Hrvoje Smolcic, difensore e capitano del Rijeka, dalla Croazia.

Non è ancora iniziato il mese di giugno e tra i possibili addii di Kostic e Ndicka, il club avrà il suo bel da farsi in estate. Di certo anche la primavera del DS Markus Krösche è stata decisamente impegnativa.