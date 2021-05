L'Eintracht Francoforte vuole Raul in panchina: è l'allenatore del Real Madrid Castilla

Il club tedesco dopo l'addio di Hütter cerca un nuovo allenatore: l'ex attaccante e leggenda del Real Madrid è uno dei principali candidati.

Dopo l’addio di Adi Hütter, l’Eintracht Francoforte potrebbe puntare su un allenatore emergente, con un nome che nel mondo del calcio non può lasciare indifferenti: Raul Gonzalez Blanco.

Secondo Goal, l’attuale allenatore del Real Madrid Castilla sarebbe una delle prime scelte per il club della Bundesliga, che è in piena lotta per un posto in Champions League nella prossima stagione.

Ci sarebbero già stati contatti tra le parti, discussioni in cui l’Eintracht avrebbe già presentato il progetto tecnico. Entrambe le parti hanno comunque chiesto di rimandare i discorsi a fine stagione, visto che sia il club tedesco sia il Castilla sono in corsa per i propri obiettivi, rispettivamente un posto in Champions League e la promozione in Segunda Division.

Il nome di Raul graviterebbe intorno all’Eintracht da ormai un anno. Il club ha seguito i suoi progressi. Negli ultimi mesi ha portato l’Under 19 alla vittoria della Youth League, oltre a lottare per la promozione e sviluppare tanti talenti che Zidane ha fatto esordire in prima squadra.

Raul ha già lavorato in Germania, non come allenatore ma come calciatore, in due anni allo Schalke 04. Un punto in favore del tecnico, che conosce già il calcio tedesco, la cultura, la lingua e non dovrebbe adattarsi totalmente a un nuovo scenario.

L’Eintracht si sta preparando ad avviare un nuovo ciclo dopo l’addio dei dirigenti Fredi Bobic e Bruno Hübner oltre al tecnico Adi Hūtter. Recentemente è stato annunciato l’arrivo di Markus Krösche dal Lipsia come nuovo DS.