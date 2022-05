Eintracht Francoforte-Rangers dove vederla: Sky, DAZN o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

EINTRACHT-RANGERS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Eintracht-Rangers

Eintracht-Rangers Data: 18 maggio 2022

18 maggio 2022 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: DAZN , TV8, Sky Sport Football (canale 201 del satellite), Sky Sport (canale 253 del satellite) e Sky Sport 4K (canale 214 del satellitare)

(canale 201 del satellite), (canale 253 del satellite) e Sky Sport 4K (canale 214 del satellitare) Streaming: DAZN, tv8.it, Sky GO, NOW

L’Europa League 2021/2022 è giunta all'atto conclusivo. Allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia si assegna il primo trofeo europeo della stagione: a contenderselo ci saranno l'Eintracht Francoforte e i Rangers Glasgow. Tedeschi e scozzesi si affrontano nella cinquantunesima edizione della competizione (Coppa UEFA fino al 2009) e si daranno battaglia per ereditare il trofeo dal Villarreal, vincitore nella passata stagione.

Spinto dai propri tifosi, l'Eintracht ha superato il girone D con Olympiacos, Fenerbahçe e Anversa grazie a 3 vittorie e 3 pareggi, prima di eliminare nella fase a eliminazione diretta il Betis agli ottavi, il Barcellona ai quarti e il West Ham in semifinale.

Nel cammino fino a Siviglia della squadra di Glasner spicca il 3-2 conquistato al Camp Nou, davanti a oltre 30 mila tifosi giunti nella città catalana al seguito della squadra.

Dall'altra parte, i Rangers hanno iniziato il cammino negli spareggi ad agosto, vinti contro l'Alashkert. Nel Gruppo A non si era subito bene per la formazione scozzese con due sconfitte di fila, prima delle vittorie contro Brondby e Sparta Praga e i pari con Lione e Bronby per la qualificazione ai playoff.

A sorpresa, i Rangers hanno superato il più quotato Borussia Dortmund, proseguendo il cammino nella fase a eliminazione diretta. Gli scozzessi hanno successivamente battuto la Stella Rossa agli ottavi, il Braga ai quarti e il Lipsia in semifinale, con una rimonta nel ritorno con il 3-1 dopo la sconfitta nel primo round.

Eintracht e Rangers hanno vinto un titolo europeo ciascuna. Il Francoforte ha vinto la Coppa UEFA nel 1980 contro il Borussia Monchengladbach, mentre i Rangers hanno alzato la Coppa delle Coppe nel 1972 battendo la Dinamo Mosca 3-2 in finale a Barcellona. Gli uomini di van Bronckhorst torneranno a giocare una finale europea a distanza di quattordici anni: l’ultima nel 2007/08 persa contro lo Zenit San Pietroburgo

Le squadre si sono affrontate solo una volta nelle competizioni europee: nelle semifinali della Coppa dei Campioni 1959/60 a vincere furono i tedeschi con due risultati tennistici: 6-1 in casa e 6-3 in trasferta.

Dopo il quinto posto nella passata stagione in Bundesliga, l'Eintracht si è qualificato per la terza volta in quattro stagioni in Europa League, la quarta complessiva: in tutte le edizioni ha sempre raggiunto la fase a eliminazione diretta.

Giunta in finale da imbattuta, la squadra di Glasner potrebbe diventare il terzo club a vincere il trofeo senza perdere una partita, un’impresa riuscita solo a Chelsea nel 2018/19 e a Villarreal nella scorsa stagione.

Con il pari contro il Mainz all'ultimo turno, l'Eintracht ha concluso la stagione all'undicesimo posto in Bundesliga, alle spalle del Borussia Monchengladbach, mentre i Rangers hanno perso la volata per il titolo con il Celtic e si sono piazzati al secondo posto.

In questa pagina troverete tutto ciò che è utile sapere su Eintracht-Rangers: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO EINTRACHT-RANGERS

Eintracht-Rangers, la finale dell'Europa League 2021/2022, si disputerà mercoledì 18 maggio 2022 allo stadio 'Ramon Sanchez-Pizjuan' di Siviglia. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 21:00.

DOVE VEDERE EINTRACHT-RANGERS IN TV

Saranno diverse le opzioni che consentiranno di seguire Eintracht-Rangers. La finalissima in programma al 'Ramon Sanchez-Pizjuan' di Siviglia sarà trasmessa sia da DAZN, che da Sky e TV8.

Nel primo caso il match sarà quindi visibile su tutte le moderne smart tv compatibili con l’app dedicata, o in alternativa su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a console da gioco come PlayStation e Xbox, o ancora a dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Per quanto riguarda l’emittente satellitare Sky, i canali di riferimento saranno invece Sky Sport Football (canale 203 del satellite), Sky Sport (canale 253 del satellite) e Sky Sport 4K (canale 214 del satellitare).

TV8 rappresenterà invece l’alternativa in chiaro. Per seguire in questo casto Eintracht-Rangers, sarà sufficiente sintonizzarsi sul canale numero 8 del digitale terrestre.

EINTRACHT-RANGERS IN DIRETTA STREAMING

Diverse saranno ovviamente anche le opzioni per seguire in streaming Eintracht-Rangers. Coloro che sono abbonati a DAZN basterà accedere al sito ufficiale della piattaforma, o in alternativa utilizzare l’apposita app compatibile con i sistemi Android e iOS.

Gli abbonati Sky potranno invece, come di consueto, seguire la gara attraverso Sky Go e quindi utilizzando la sua app su dispositivi mobili o collegandosi al sito ufficiale.

Ulteriori opzioni sono rappresentate da NOW, ovvero il servizio streaming on demand di Sky che vi permetterà di seguire il match dopo aver acquistato il pacchetto 'Sport’, e TV8 che proporrà il match in chiaro sul proprio sito ufficiale.

Coloro che fossero impossibilitati a seguire Eintracht-Rangers in tv o in streaming, hanno un’altra opzione a disposizione per non perdersi un solo istante della gara: la diretta testuale proposta da GOAL. Vi racconteremo tutte le fasi salienti e gli eventi del match del London Stadium dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN sarà Stefano Borghi raccontare le emozioni della finale, con commento tecnico di Massimo Donati. Sky non ha ancora comunicato chi sarà il telecronista sarà.

PROBABILI FORMAZIONI EINTRACHT-RANGERS

Glasner, allenatore dell'Eintracht Francoforte, punta forte sull'ex Milan Hauge, pronto ad agire in coppia con Kamada alle spalle di Santos Borré. A sinistra spazio a Kostic, mentre il trio formato da Tuta, Hinteregger e N'Dicka difenderà la porta di Trapp.

Nei Rangers di Van Bronckhorst, fari puntati su Aaron Ramsey, arrivato a gennaio dalla Juventus. Attenzione a James Tavernier, terzino goleador con 7 goal e 2 assist in questa Europa League. In avanti Aribo prende il posto dell'infortunato Morelos. Out anche Hagi, mentre Diallo proverà fino all'ultimo a convincere il tecnico a schierarlo dall'inizio.

EINTRACHT: (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Hinteregger, N'Dicka; Knauff, Sow, Rode, Kostić; Hauge, Kamada; Borré. All. Glasner

RANGERS (4-3-3): McGregor; Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic; Jack, Ramsey, Kamara; Wright, Aribo, Kent. All. Van Bronckhorst