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Eintracht Francoforte-Hamburger SV: orario d'inizio

Bundesliga - Game Week 11 21 nov 2026 - 06:00

Nella Bundesliga femminile, l'Eintracht Francoforte ospita l'Hamburger SV. La sfida tra la terza in classifica e l'ultima lascia prevedere, sulla carta, una netta differenza di valori. Nel calcio, però, conta ciò che accade in campo.

Il Francoforte arriva a questa partita con grande fiducia. Nell'ultimo incontro, le giocatrici dell'Assia hanno battuto l'RB Lipsia in trasferta per 5-1: un risultato impressionante, che sottolinea la qualità della rosa. Terza in classifica, la squadra è nelle prime posizioni fin dall'inizio.

L'Hamburger SV, invece, è pienamente coinvolto nella lotta per non retrocedere. Dodicesimo in classifica, il club ha ottenuto risultati alterni di recente: alla netta vittoria per 6-1 contro il Mainz 05 è seguita una sconfitta per 0-2 contro il Bayer Leverkusen. Manca la continuità.

Lo stato di forma favorisce nettamente le padrone di casa. Il Francoforte ha conquistato tre vittorie nelle ultime cinque gare ufficiali, mentre l'Amburgo ha perso le ultime due partite consecutive in campionato.

Anche i confronti diretti più recenti indicano la superiorità del Francoforte. Per conquistare punti in questa sfida, l'HSV dovrà sorprendere.

Qui trovate dove vedere la partita in diretta e tutte le altre informazioni sulla trasmissione.

I temi della settimana: cos'è successo a Eintracht Francoforte e Hamburger SV?

L'Eintracht Francoforte arriva a questa partita con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare ufficiali. L'ultima prestazione è stata particolarmente convincente: il successo esterno per 5-1 contro l'RB Lipsia ha lanciato un segnale chiaro. Prima erano arrivati il 3-0 contro il VfB Stoccarda e l'1-1 contro il Bayer Leverkusen. Solo la sconfitta per 1-3 contro il VfL Wolfsburg intacca un bilancio altrimenti solido.

L'Hamburger SV ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. Il 6-1 contro il Mainz 05 è stato il successo più netto di questo periodo. Sono però arrivate anche le sconfitte contro il Bayer Leverkusen (0-2) e, in precedenza, contro l'1. FC Colonia (1-3). Il 4-4 contro l'Union Berlino in campionato dimostra che l'HSV può essere pericoloso in attacco, ma resta vulnerabile in difesa.

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