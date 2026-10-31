La partita tra Eintracht Francoforte e Amburgo inizia il 1° novembre 2026 alle 17:30.

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Eintracht Francoforte-Amburgo oggi in diretta: dove vederla in TV e streaming?

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I temi della settimana: cos'è successo a Eintracht Francoforte e Amburgo?

L'Eintracht Francoforte arriva a questa partita con un bilancio di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. Il successo più recente è stato il 3-1 contro l'HSV in Coppa di Germania. In precedenza, la squadra aveva perso 0-1 sul campo del Borussia Dortmund e vinto 1-0 contro il 1. FC Colonia. Lo 0-6 contro l'RB Lipsia è stato il punto più basso di questa serie. Nelle cinque partite, il Francoforte ha segnato dodici goal e ne ha subiti otto.

Anche l'Amburgo ha ottenuto tre vittorie, nessun pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è la sconfitta per 1-3 contro il Francoforte in coppa. Prima, l'HSV aveva perso 0-1 contro il Paderborn in Bundesliga, ma aveva conquistato punti con una vittoria esterna per 1-0 a Stoccarda e un successo per 2-3 sul campo dell'Hoffenheim. In queste cinque partite, l'Amburgo ha segnato sette goal e ne ha subiti sette.

Eintracht Francoforte-Amburgo: orario d'inizio

Bundesliga - Game Week 8 1 nov 2026 - 11:30 Deutsche Bank Park

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