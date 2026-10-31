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Eintracht Francoforte-Hamburger SV, dove vedere la partita di oggi in diretta TV e streaming?

Francoforte vs Amburgo
Francoforte
Amburgo
Bundesliga

In Bundesliga, l’Eintracht Francoforte affronta l’Amburgo. Ma chi trasmette la partita oggi in diretta TV e streaming?

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La partita tra Eintracht Francoforte e Amburgo inizia il 1° novembre 2026 alle 17:30.

Streaming in Germania

DAZN

DAZN

Guarda qui

SPOX vi spiega in questo articolo come vedere la partita di oggi in diretta TV e streaming.

Eintracht Francoforte-Amburgo oggi in diretta: dove vederla in TV e streaming?

La partita di Bundesliga tra Eintracht Francoforte e Amburgo è visibile in diretta su DAZN. Il servizio di streaming trasmette in diretta tutte le partite domenicali della Bundesliga e la diretta gol del sabato.

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I temi della settimana: cos'è successo a Eintracht Francoforte e Amburgo?

L'Eintracht Francoforte arriva a questa partita con un bilancio di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. Il successo più recente è stato il 3-1 contro l'HSV in Coppa di Germania. In precedenza, la squadra aveva perso 0-1 sul campo del Borussia Dortmund e vinto 1-0 contro il 1. FC Colonia. Lo 0-6 contro l'RB Lipsia è stato il punto più basso di questa serie. Nelle cinque partite, il Francoforte ha segnato dodici goal e ne ha subiti otto.

Anche l'Amburgo ha ottenuto tre vittorie, nessun pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è la sconfitta per 1-3 contro il Francoforte in coppa. Prima, l'HSV aveva perso 0-1 contro il Paderborn in Bundesliga, ma aveva conquistato punti con una vittoria esterna per 1-0 a Stoccarda e un successo per 2-3 sul campo dell'Hoffenheim. In queste cinque partite, l'Amburgo ha segnato sette goal e ne ha subiti sette.

SGE

SGE - Forma

EBS
V4-0
RBL
S6-0
KOE
V1-0
BVB
S1-0
HSV
V1-3
Gol segnato (subito)
8/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
HSV

HSV - Forma

FCK
V2-0
TSG
V2-3
VFB
V1-0
SCP
S1-0
SGE
S1-3
Gol segnato (subito)
7/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Eintracht Francoforte-Amburgo: orario d'inizio

crest
Bundesliga - Game Week 8
Deutsche Bank Park

Eintracht Francoforte-Amburgo: formazioni

Probabili formazioni Francoforte - Amburgo

4-4-2
Francoforte crest
Francoforte
SGE
Formazione
Amburgo crest
Amburgo
HSV
3-5-2
N. AtuboluN. AtuboluN. CollinsN. CollinsR. KochR. KochL. BrassierL. BrassierE. BaumE. BaumR. OnyedikaR. OnyedikaR. DoanR. DoanN. Aseko-NkiliN. Aseko-NkiliF. ChaibiF. ChaibiY. EbnoutalibY. EbnoutalibJ. BurkardtJ. BurkardtD. Heuer FernandesD. Heuer FernandesS. BornauwS. BornauwS. NandjaS. NandjaW. OmariW. OmariM. AdelineM. AdelineZ. El OuahdiZ. El OuahdiD. WolfeD. WolfeA. GroenbaekA. GroenbaekM. MuheimM. MuheimT. MoffiT. MoffiA. Sambi LokongaA. Sambi Lokonga
Amburgo crest
Amburgo
HSV
4-4-2
Francoforte

Formazione titolare

Amburgo

Allenatore

  • A. Huetter
  • M. Polzin

Eintracht Francoforte-Amburgo: stato di forma

SGE

SGE - Forma

EBS
V4-0
RBL
S6-0
KOE
V1-0
BVB
S1-0
HSV
V1-3
Gol segnato (subito)
8/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
HSV

HSV - Forma

FCK
V2-0
TSG
V2-3
VFB
V1-0
SCP
S1-0
SGE
S1-3
Gol segnato (subito)
7/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Eintracht Francoforte-Amburgo: bilancio degli scontri diretti

Testa a testa

FrancofortePareggioAmburgo
3
1
1
DFB Pokal
Amburgo badge
Amburgo
HSV
1
Francoforte badge
Francoforte
SGE
3
FIN
Bundesliga
Francoforte badge
Francoforte
SGE
1
Amburgo badge
Amburgo
HSV
2
FIN
Bundesliga
Amburgo badge
Amburgo
HSV
1
Francoforte badge
Francoforte
SGE
1
FIN
Bundesliga
Francoforte badge
Francoforte
SGE
3
Amburgo badge
Amburgo
HSV
0
FIN
Bundesliga
Amburgo badge
Amburgo
HSV
1
Francoforte badge
Francoforte
SGE
2
FIN
10Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

Eintracht Francoforte-Amburgo: le classifiche

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
7520256+1917
V
V
D
V
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
7520124+817
V
D
D
V
V
3
FriburgoFriburgoSCF
85121810+816
V
S
S
V
D
4
RB LipsiaRB LipsiaRBL
85032211+1115
V
V
S
V
S
5
Werder BremaWerder BremaSVW
84311714+315
V
V
D
D
V
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
S
S
V
V
V
7
ElversbergElversbergELV
84131616013
V
S
V
S
D
8
Magonza 05Magonza 05M05
83141717010
S
S
V
S
V
9
AugsburgAugsburgFCA
82331815+39
S
D
S
D
S
10
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
83051415-19
V
S
S
V
S
11
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
S
V
V
S
S
12
PaderbornPaderbornSCP
823369-39
D
V
D
S
V
13
AmburgoAmburgoHSV
7304616-109
S
V
V
V
S
14
FC ColoniaFC ColoniaKOE
7223811-38
D
S
V
S
D
15
FrancoforteFrancoforteSGE
72231017-78
S
V
S
D
V
16
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
S
D
S
S
D
17
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
7133618-126
D
D
V
S
S
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
81161122-114
D
V
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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