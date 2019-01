Eintracht Francoforte, Haller a Goal e DAZN: "Non voglio diventare una star"

In un'intervista a Goal e DAZN, Sebastien Haller ha parlato della sua carriera all'Eintracht ma anche degli inizi: "Da giovane paravo i rigori".

Una delle squadre rivelazione della prima metà della stagione di calcio europeo è l'Eintracht Francoforte. Le 'Aquile' hanno vinto il proprio girone di Europa League a punteggio pieno e in Bundesliga inseguono il sogno Champions League. Tutto questo grazie anche ai goal e agli assist di Sébastien Haller, tra i protagonisti di questa prima metà di annata. L'attaccante francese si è raccontato ai microfoni di Goal e DAZN.

L'Eintracht al momento sta svolgendo la preparazione verso la seconda parte di stagione negli Stati Uniti, in Florida, agli ordini dell'allenatore Adi Hütter, artefice della grande annata della squadra. Ha raccolto la pesante eredità di Niko Kovac, che aveva vinto la DFB-Pokal nella scorsa stagione, e ha proseguito l'ottimo lavoro del croato.

Haller, arrivato a Francoforte nell'estate 2017 ha tracciato il profilo del suo vecchio allenatore e del nuovo, sottolineandone le diffierenze: uno predilige la fisicità, l'altro il gioco palla al piede.

"A Kovac piace avere il controllo di tutte le situazioni, è un lottatore che dà molta importanza alla parte fisica. La stagione scorsa per noi è stata più faticosa: giocavamo meno, ma ci allenavamo molto duramente a un livello molto alto. Hütter è diverso: parla di più con i giocatori e preferisce il gioco con la palla piuttosto che il lato fisico".

Il tratto comune è che Haller è stato un giocatore chiave per entrambi, anche se quest'anno si sta esprimendo su livelli più alti in termini di goal e assist. In Bundesliga sono già 9 reti e 8 assist. Numeri che portano il nome dell'ex Utrecht vicino alla nazionale francese. Per lui però non è un peso o un problema la (finora) mancata convocazione.

"Posso soltanto continuare a lavorare e segnare, il resto non dipende da me perché non sono io l'allenatore. Non ho pressione: se un giorno sarò chiamato, bene. Altrimenti andrò avanti a lavorare".

Un presente da attaccante a tutto tondo, ma un passato da portiere nelle giovanili: la sua stazza gli era utile anche in porta, quando si trattava di parare i rigori. Ora i rigori li tira, con la stessa efficacia: ne ha sbagliato soltanto uno su 22 tentativi.

"Anche se ero già un attaccante, quando si andava ai rigori nei tornei facevo il portiere. Ero il più alto e avevo ottimi riflessi. Grazie alle mie parate abbiamo vinto diversi tornei. Ero comunque più contento di giocare fuori".

Nonostante si sia costruito una fama internazionale da attaccante e sia diventato il miglior assist-man della Bundesliga, il 24enne francese ha comunque le idee chiare: non vuole essere una star.