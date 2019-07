Eintracht Francoforte, Da Costa svela: "Sono allergico al manto erboso"

Con la maglia dell' Francoforte ha disputato un'ottima stagione, ma Danny Da Costa convive da anni con una strana situazione che lo costringe a evitare i contatti con il manto erboso del campo da gioco.

Il terzino tedesco ha svelato al quotidiano 'Bild' il suo particolare problema di allergia:

"Se cado e vengo in contatto con l'erba ho subito una eruzione cutanea. Indosso sempre una maglia a maniche lunghe sotto la divisa da gioco. Non so da dove derivi questa allergia, da piccolo avevo la neurodermite ma non penso siano cose collegate".