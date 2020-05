Eintracht Francoforte-Borussia Monchengladbach dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Eintracht Francoforte ospita il Borussia Monchengladbach nel 26° turno di Bundesliga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Dopo lo stop dettato dall'emergenza sanitaria la è il primo campionato importante a ripartire. L' Francoforte ospita il Monchengladbach nel 26° turno del torneo tedesco, con la formazione ospite ancora in piena lotta per un posto in .

Il Borussia occupa infatti attualmente il quarto posto in classifica con 49 punti, due di vantaggio sul e uno in meno del : una lotta per l'Europa che si presenta più che mai avvincente.

I padroni di casa arrivano invece all'appuntamento dopo una striscia negativa di risultati: tre sconfitte consecutive hanno affossato la formazione di Francoforte, che ora deve guardarsi le spalle con soli sei punti di distacco dalla zona retrocessione.

Gli ultimi cinque precedenti sono in perfetta parità: due vittorie a testa e un pareggio.

Eintracht Francoforte-Borussia Monchengladbach è fissata per il pomeriggio di sabato 16 maggio 2020 alla Commerzbank-Arena di Francoforte. Il fischio d'inizio della partita è previsto per le ore 18.30 sotto la direzione dell'arbitro Dingert.

Eintracht Francoforte-Borussia Monchengladbach sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno seguire Eintracht Francoforte-Borussia Monchengladbach anche in diretta su Sky Go, l'app disponibile per p, notebook, tablet e smartphone, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android.

Il match del 26° turno di Bundesliga potrà essere visto anche su Now Tv, il servizio di streaming e on demand che trasmette il meglio della programmazione offerta da Sky, fra cui la Bundesliga, acquistando uno dei pacchetti proposti.

Hütter deve fare a meno del solo Russ, ancora alle prese con il problema al tendine d'Achille: per il resto tutti a disposizione con l'ex rossonero André Silva favorito su Dost e Goncalo Paciencia. Alle spalle del portoghese Chandler, Kamada e Kostic, mentre Ilsanker e Rode faranno da schermo davanti alla difesa.

Mister Marco Rose deve invece rinunciare al mediano Zakaria: davanti la tecnica e l'esplosività della coppia francese Plea-Thuram, con Stindl libero di agire tra le linee. Kramer in cabina di regia affiancato da Herrmann e Neuhaus. Ginter ed Elvedi a protezione dei pali di Sommer.

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-2-3-1): Trapp; Toure, Abraham, Hinteregger, N’Dicka; Ilsanker, Rode; Chandler, Kamada, Kostic; André Silva.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Herrmann, Kramer, Neuhaus; Stindl; Plea, Thuram. All.: Rose.