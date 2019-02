Eintracht Francoforte avversario dell'Inter in Europa League: formazione, giocatori, stadio

Sarà l'Eintracht a sfidare l'Inter negli ottavi di Europa League: nella fase a gironi ha vinto il raggruppamento contro la Lazio.

Senza teste di serie, e con un roster di squadre rimaste di tutto rispetto, per l'Inter era plausibile dover affrontare una gara decisamente più impegnativa rispetto a quella vinta agevolmente nei sedicesimi di finale contro il Rapid Vienna. Agli ottavi i nerazzurri dovranno vedersela con l'Eintracht Francoforte.

IN EUROPA LEAGUE

Inserita nel girone della Lazio, la formazione tedesca ha vinto il raggruppamento, lasciando ai biancocelesti solamente il secondo posto. Una squadra decisamente ostica quella allenata da Hütter, considerando che in Europa League ha fin qui pareggiato solo l'andata contro lo Shakhtar dei sedicesimi, vincendo il resto delle gare. Prova di forza contro gli esperti ucraini nel ritorno, netto 4-1 e grandi chance di continuare a volare.

L'Eintracht sa vincere, ma non fa del subire poche reti la sua prerogativa. Escludendo le sfide contro Limassol e Marsiglia, in tutte le altre il Francoforte ha sempre subito un goal. O più di uno. La filosofia di squadra porta però a pensare sempre a fare una rete in più rispetto agli avversari. E in Europa League fin qui ha decisamente ripagato.

IN CAMPIONATO

Non una stagione esaltante, ma comunque positiva e in linea con le aspettative, quella dell'Eintracht in Bundesliga. La squadra di Hütter è settima, a due punti dal quinto posto. Il quarto e dunque la Champions League non sono poi distanti in maniera siderale, ma per ora l'obiettivo della squadra di Francoforte sembra essere una nuova qualificazione alla seconda competizione europea.

L'Eintracht ha comunque fatto registrare troppi sali e scendi in stagione, comunque rialzandosi decisamente dopo un avvio sotto tono. L'inverno fa rima con pareggite per il club di Francoforte, con quattro pari di fila dopo l'iniziale vittoria con cui si è aperto il campionato.

EINTRACHT FRANCOFORTE: COME GIOCA

Interessante 3-4-1-2 per Hütter, che può contare su giocatori di tutto rispetto. Su tutti il bomber Jovic, attuale capocannoniere di Bundesliga. Se il talento serbo, di proprietà del Benfica e già richiesto da diverse big, guida l'attacco, non è da meno il suo compagno Haller, anch'esso già arrivato in doppia cifra in campionato.

Sulla trequarti e sulla fascia sinistra domina la classe con Gacinovic e Kostic, mentre tra i pali il Francoforte può contare sull'ex portiere del PSG, ovvero Trapp. A centrocampo Hüttervaria molto gli interni, così come in difesa non c'è una chiara e solida base. Hasebe, ad esempio, può giocare in entrambi i reparti.

(3-4-1-2): Trapp; Ndicka, Abraham, Hinteregger; Da Costa, Rode, Hasebe, Kostic; Gacinovic; Haller, Jovic

LO STADIO

L'Eintracht gioca le sue gare casalinghe nella maestosa Commerzbank-Arena di Francoforte. Inaugurata nel 1925, nel 2005 ha subito una importante ristrutturazione per i Mondiali 2006. Nel torneo vinto dall'Italia la casa dell'Eintracht ha ospitato ben cinque gare, compreso il quarto di finale vinto dalla Francia.

La Commerzbank conta 51,500 posti a sedere, che possono essere ridotti di 3000 unità in caso di gare di Football americano o di 7000 quando sono previsti dei concerti.