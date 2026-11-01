Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Bundesliga
team-logoFrancoforte
Deutsche Bank Park
team-logoAmburgo
Guarda su NOWGuarda su Sky Sport
GOAL-e
Con il contributo di

Eintracht Francoforte-Amburgo oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e in streaming?

Francoforte vs Amburgo
Francoforte
Amburgo
Bundesliga

In Bundesliga l'Eintracht Francoforte affronta l'Amburgo. Ma chi trasmette la partita oggi in diretta tv e streaming?

Pubblicità

La partita tra Eintracht Francoforte e Amburgo inizia il 01/11/2026 alle 17:30.

Streaming in Germania

DAZN

DAZN

Guarda qui

SPOX vi spiega in questo articolo come seguire la partita di oggi in diretta TV e streaming.

Eintracht Francoforte-Amburgo oggi in diretta: dove vedere la partita in TV e streaming?

La partita di Bundesliga tra Eintracht Francoforte e Amburgo è visibile in diretta su DAZN. Il servizio di streaming trasmette in diretta tutte le partite domenicali della Bundesliga e la diretta gol del sabato.

Guarda lo streaming da qualsiasi parte del mondo con NordVPN

Se vi trovate all'estero, potete ricorrere a una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite tramite il vostro abituale servizio di streaming. Una VPN come NordVPN vi consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. NordVPN è tra i fornitori di VPN più popolari e rinomati al mondo.

I temi della settimana: cos'è successo a Eintracht Francoforte e Amburgo?

L'Eintracht Francoforte arriva a questa partita con un bilancio di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. Il successo più recente è stato il 3-1 contro l'HSV in Coppa di Germania. In precedenza, la SGE aveva perso 0-1 sul campo del Borussia Dortmund e vinto 1-0 contro il Colonia. La sconfitta per 0-6 contro il RB Lipsia è stata il punto più basso di questa serie. In cinque partite, il Francoforte ha segnato dodici goal e ne ha subiti otto.

Anche l'Amburgo ha ottenuto tre vittorie, nessun pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stata la sconfitta per 1-3 in coppa contro il Francoforte. Prima, l'HSV aveva perso 0-1 contro il Paderborn in Bundesliga, ma aveva conquistato punti con una vittoria per 1-0 in trasferta a Stoccarda e un successo per 3-2 sul campo dell'Hoffenheim. In queste cinque partite, l'Amburgo ha segnato sette goal e ne ha subiti sette.

SGE

SGE - Forma

EBS
V4-0
RBL
S6-0
KOE
V1-0
BVB
S1-0
HSV
V1-3
Gol segnato (subito)
8/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
HSV

HSV - Forma

FCK
V2-0
TSG
V2-3
VFB
V1-0
SCP
S1-0
SGE
S1-3
Gol segnato (subito)
7/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Eintracht Francoforte-Amburgo: orario d'inizio

crest
Bundesliga - Game Week 8
Deutsche Bank Park

Eintracht Francoforte-Amburgo: formazioni

Formazioni Francoforte - Amburgo

4-2-3-1
Francoforte crest
Francoforte
SGE
Formazione
Amburgo crest
Amburgo
HSV
3-4-2-1
N. AtuboluN. AtuboluE. BaumE. BaumR. KochR. KochL. BrassierL. BrassierK. KosugiK. KosugiR. DoanR. DoanR. OnyedikaR. OnyedikaN. Aseko-NkiliN. Aseko-NkiliF. ChaibiF. ChaibiC. UzunC. UzunY. EbnoutalibY. EbnoutalibD. Heuer FernandesD. Heuer FernandesJ. TorunarighaJ. TorunarighaS. NandjaS. NandjaW. OmariW. OmariA. GroenbaekA. GroenbaekA. Sambi LokongaA. Sambi LokongaD. WolfeD. WolfeM. AdelineM. AdelineM. MuheimM. MuheimL. LemkeL. LemkeT. MoffiT. Moffi
Amburgo crest
Amburgo
HSV
4-2-3-1
Francoforte

Formazione titolare

Amburgo

Panchina

Allenatore

  • A. Huetter
  • M. Polzin
Francoforte

Infortuni e squalifiche

Amburgo

Eintracht Francoforte-Amburgo: stato di forma

SGE

SGE - Forma

EBS
V4-0
RBL
S6-0
KOE
V1-0
BVB
S1-0
HSV
V1-3
Gol segnato (subito)
8/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
HSV

HSV - Forma

FCK
V2-0
TSG
V2-3
VFB
V1-0
SCP
S1-0
SGE
S1-3
Gol segnato (subito)
7/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Eintracht Francoforte-Amburgo: bilancio degli scontri diretti

Testa a testa

FrancofortePareggioAmburgo
3
1
1
DFB Pokal
Amburgo badge
Amburgo
HSV
1
Francoforte badge
Francoforte
SGE
3
FIN
Bundesliga
Francoforte badge
Francoforte
SGE
1
Amburgo badge
Amburgo
HSV
2
FIN
Bundesliga
Amburgo badge
Amburgo
HSV
1
Francoforte badge
Francoforte
SGE
1
FIN
Bundesliga
Francoforte badge
Francoforte
SGE
3
Amburgo badge
Amburgo
HSV
0
FIN
Bundesliga
Amburgo badge
Amburgo
HSV
1
Francoforte badge
Francoforte
SGE
2
FIN
10Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

Eintracht Francoforte-Amburgo: le classifiche

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
8530278+1918
D
V
V
D
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
8530146+818
D
V
D
D
V
3
FriburgoFriburgoSCF
85121810+816
V
S
S
V
D
4
RB LipsiaRB LipsiaRBL
85032211+1115
V
V
S
V
S
5
Werder BremaWerder BremaSVW
84311714+315
V
V
D
D
V
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
S
S
V
V
V
7
ElversbergElversbergELV
84131616013
V
S
V
S
D
8
Magonza 05Magonza 05M05
83141717010
S
S
V
S
V
9
AmburgoAmburgoHSV
8314717-1010
D
S
V
V
V
10
AugsburgAugsburgFCA
82331815+39
S
D
S
D
S
11
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
83051415-19
V
S
S
V
S
12
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
S
V
V
S
S
13
FC ColoniaFC ColoniaKOE
8233912-39
D
D
S
V
S
14
PaderbornPaderbornSCP
823369-39
D
V
D
S
V
15
FrancoforteFrancoforteSGE
82331118-79
D
S
V
S
D
16
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
8143719-127
D
D
D
V
S
17
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
S
D
S
S
D
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
81161122-114
D
V
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google