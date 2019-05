Eintracht-Chelsea:formazioni ufficiali e dove vederla in tv e streaming

Eintracht e Chelsea si affrontano nella semifinale d'andata di Europa League: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L’edizione 2018/19 dell’ si avvicina a grandi passi al suo atto finale. Il torneo infatti è arrivato alla sua fase decisiva e, tra le magnifiche quattro che si contendono i due pass per la finalissima in programma il prossimo 29 maggio a Baku, ci sono anche l’ Francoforte di Adi Hutter ed il di Maurizio Sarri.

Le due compagini arrivano all’appuntamento dopo aver compiuto due cammini di altissimo profilo. L’Eintracht, dopo aver dominato il Gruppo H, lo stesso che comprendeva anche la , chiudendolo a punteggio pieno, ha superato nella fase ad eliminazione diretta gli ostacoli , e .

Gli uomini di Hutter si sono quindi guadagnati l’accesso alle semifinali della competizione vincendo 9 delle 12 partite disputate, a fronte di 2 pareggi (uno con l’Inter nell’andata degli ottavi di finale) ed 1 sconfitta (nell’andata dei quarti sul campo del Benfica per 4-2).

Ancora meglio hanno fatto i Blues che hanno sfiorato il percorso netto. Il Chelsea infatti, ha vinto 11 delle 12 gare sin qui giocate pareggiandone solo una (nella fase a gironi contro il MOL Vidi a qualificazione già acquisita) ed ha superato nella fase ad eliminazione diretta , e Slavia Praga.

QUANDO SI GIOCA EINTRACHT-CHELSEA

Eintracht-Chelsea, match valido per l’andata delle semifinali di Europa League, si giocherà giovedì 2 maggio alla Commerzbank-Arena di Francoforte. Calcio d’inizio programmato alle ore 21.00, a dirigere la contesa sarà l’arbitro spagnolo Carlos del Cerro Grande.

DOVE VEDERE EINTRACHT-CHELSEA IN TV E STREAMING

La sfida che vedrà protagoniste Eintracht e Chelsea sarà trasmessa in diretta da Sky sul canale SKY SPORT (253 satellite). La telecronaca dell’evento sarà affidata ad Andrea Marinozzi, con commento tecnico di Lorenzo Minotti. Come di consueto, prima del calcio di inizio, ci sarà, a partire dalle ore 20.00, un ampio prepartita con lo studio di Anna Billò e i suoi ospiti.

Il match verrà inoltre trasmesso in chiaro dall’emittente TV8.

Gli abbonati Sky che si trovassero impossibilitati a vedere Eintracht-Chelsea in , potranno seguire la sfida in , su laptop, smartphone o tablet, tramite Sky Go.

FORMAZIONI UFFICIALI EINTRACHT-CHELSEA

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-1-2): Trapp, Abraham, Hasebe, Hinterreger; Da Costa, Rode, Fernandes, Falette; Gacinovic; Jovic, Kostic.

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, David Luiz, Christensen, Emerson Palmieri; Kante, Jorginho, Loftus Cheek; Pedro, Giroud, Willian.