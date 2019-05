Eintracht-Chelsea dove vederla: Sky o TV8? Canale tv e diretta streaming

Eintracht e Chelsea si sfidano nella semifinale d'andata di Europa League: tutte le informazioni su dove vedere il match in diretta tv e streaming.

L’ di Adi Hutter ed il di Maurizio Sarri si affrontano nella prima delle due sfide che mettono in palio l’accesso alla finalissima di in programma il prossimo 29 maggio a Baku. La seconda più importante competizione continentale per club è infatti arrivata alle semifinali e da questo doppio confronto verrà fuori la squadra che contenderà il trofeo ad una tra e .

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

La compagine di Francoforte, attualmente quarta in , è reduce da due pareggi consecutivi in campionato, ma anche da quel 2-0, firmato Kostic e Rode, che le ha permesso di eliminare il ai quarti di finale di Europa League, ribaltando il ko patito all’andata in .

Proprio il 4-2 subito al Da Luz, ha rappresentato l’unica sconfitta patita nel torneo dagli uomini di Hutter, visto che nelle restanti 11 gare disputate hanno ottenuto 9 successi e 2 pareggi.

Il Chelsea, anch’esso quarto nel suo campionato e reduce da due pareggi consecutivi, nella sua ultima uscita europea ha battuto 4-3 lo Slavia Praga in casa, guadagnandosi il pass per le semifinali forte anche dell’1-0 con il quale si era imposto in .

I Blues di Sarri, hanno sin qui compiuto un percorso che sfiora la perfezione, visto che si presentano alla sfida di Francoforte forti di un ruolino di marcia che parla di 11 vittorie ed un pareggio in 12 gare giocate.

In questa pagina tutte le informazioni su Eintracht-Chelsea, dalle formazioni alle indicazioni su diretta tv e streaming.

EINTRACHT-CHELSEA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Eintracht-Chelsea DATA 2 maggio 2019, 21.00 DOVE Commerzbank-Arena, Francoforte ARBITRO Carlos del Cerro Grande ( ) TV Sky e TV8 STREAMING Sky Go

ORARIO EINTRACHT-CHELSEA

La semifinale di andata di Europa League che vedrà protagoniste Eintracht e Chelsea, si giocherà giovedì 2 maggio alla Commerzbank-Arena di Francoforte. Calcio d’inizio fissato alle ore 21.00, a dirigere la sfida sarà lo spagnolo Carlos del Cerro Grande.

Eintracht-Chelsea verrà trasmessa in diretta da Sky sul canale SKY SPORT (253 del satellite). La telecronaca della gara è stata affidata ad Andrea Marinozzi, il commento tecnico sarà di Lorenzo Minotti.

Il match sarà visibile anche in chiaro, vista che è prevista la trasmissione del match integrale su TV8.

Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire Eintracht-Chelsea anche in , su laptop, smartphone o tablet, tramite l’applicazione Sky Go.

HIGHLIGHTS EINTRACHT-CHELSEA

Gli highlights della semifinale di andata di Europa League, Eintracht-Chelsea, saranno trasmessi dopo il fischio finale del match su Sky e TV8 nel consueto studio Europa League: Anna Billò e i suoi ospiti proporranno come di consueto analisi, approfondimenti, interviste post-gara e le azioni salienti delle gare in programma.

EUROPA LEAGUE IN TV E STREAMING SU SKY E TV8

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-1-2): Trapp, Abraham, Hasebe, Hinterreger; Da Costa, Rode, Fernandes, Falette; Gacinovic; Jovic, Kostic.

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, David Luiz, Christensen, Emerson Palmieri; Kante, Jorginho, Loftus Cheek; Pedro, Giroud, Willian.

Come da regolamento dell’Europa League, tutte le diffide sono state azzerate dopo i quarti di finale del torneo e quindi, né Eintracht né Chelsea correranno il rischio in incappare in ‘gialli’ pesanti nella sfida di Francoforte.

ARBITRO EINTRACHT-CHELSEA

Sarà Carlos del Cerro Grande l’arbitro di Eintracht-Chelsea. Il direttore di gara spagnolo, nel corso di questa edizione dell’Europa League, ha già diretto due sfide: BATE-MOL Vidi (fase a gironi) e - (match di ritorno degli ottavi di finale).

Il fischietto classe 1976, sarà coadiuvato dagli assistenti Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso. Raul Cabanero sarà il quarto uomo, mentre gli assistenti addizionali saranno Jesus Gil Manzano e José Maria Sanchez.