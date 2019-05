Eintracht-Chelsea 1-1: Pari di platino per i Blues, finale più vicina

E’ finita 1-1 la semifinale di andata di Europa League che ha visto protagoniste Eintracht e Chelsea. Di Jovic e Pedro i goal della sfida.

Si è chiuso sull’1-1 il primo round della doppia sfida tra e che mette in palio un pass per la finale di . A Francoforte, la squadra guidata da Maurizio Sarri, ancora imbattuta nel torneo, prima soffre e poi ottiene quel risultato con goal in trasferta che li consente di compiere un piccolo ma importante passo verso il passaggio del turno.

Alla Commerzbank-Arena gara fin da subito complicata per i Blues che faticano a reggere ai ritmi imposti dai padroni di casa. Gli uomini di Hutter pressano moltissimo a centrocampo con Rode e Fernandes e poi, una volta recuperata palla, ripartono forte con Kostic e Da Costa che sono abili nel mettere in difficoltà gli esterni avversari e rifornire gli attaccanti. Non è quindi un caso che a passare in vantaggio al 23’ siano proprio i tedeschi, capitalizzando al meglio un’azione iniziata con un recupero a centrocampo ed un cross dalla sinistra per Jovic che, alla prima vera occasione della sua partita, si conferma bomber in un eccezionale momento di forma.

Sotto di una rete, il Chelsea è bravo a resistere all’assalto dell’Eintracht per poi uscire fuori quando i padroni di casa si prendono qualche minuto per rifiatare. Con l’abbassarsi dei ritmi viene fuori la maggiore qualità dei londinesi che, prima guadagnano metri sul campo, poi iniziano a rendersi pericolosi dalle parti di Trapp e infine, quando manca pochissimo al termine della prima frazione, trovano il pareggio grazie a Pedro.

Nella ripresa c’è una sola squadra in campo ed è quella di Sarri. I Blues prendono in mano il pallino del gioco e non lo lasciano più. L’Eintracht non riesce a riproporre quanto fatto vedere nella prima mezz’ora e, dopo aver perso la linfa iniziale, con il passare dei minuti fatica anche solo ad attraversare la metà campo.

I londinesi dominano ma non capitalizzano ed il lungo predominio culmina solo in tre importanti azioni da rete ed una traversa colta da David Luiz direttamente da calcio di punizione. Nel finale i tedeschi, spinti da uno stadio caldissimo rialzano la testa e tentano un ultimo forcing, il risultato però non cambia più e quindi a Stamford Bridge si ripartirà dall’1-1.

I GOAL

23’ JOVIC 1-0 - Il Chelsea perde un pallone sanguinoso a centrocampo, la sfera arriva a Kostic che si invola sulla sinistra e lascia partire un cross verso l’area dove Jovic, lasciato colpevolmente solo, batte Kepa con un gran colpo di testa in tuffo.

44’ PEDRO 1-1 - Loftus-Cheek vince un contrasto in area e serve al centro Pedro che è abile a controllare il pallone di destro e a mettere poi di sinistro la palla lì dove Trapp non può arrivare.

IL TABELLINO

EINTRACHT-CHELSEA 1-1

Marcatori: 23’ Jovic (E), 44’ Pedro (C)

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-5-1-1): Trapp; Hinteregger, Abraham, Falette; Da Costa, Rode, Hasebe, Fernandes (73’ Paciencia), Kostic; Gacinovic (91' Willelms); Jovic. Allenatore: Hutter

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, David Luiz, Christensen, Emerson; Kante, Jorginho, Loftus-Cheek (82’ Kovacic); Wllian (61’ Hazard), Giroud, Pedro. Allenatore: Sarri

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (SPA)

Ammoniti: Christensen (C), Hasebe (E), Fernandes (E)

Espulsi: Nessuno