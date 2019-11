Eibar-Real Madrid dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Eibar sfida il Real Madrid nella 13ª giornata della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Zinedine Zidane va a far visita all' di José Luis Mendilibar nei Paesi Baschi per la 13ª giornata della spagnola. I Blancos dividono la 2ª posizione in classifica con i rivali del e con 22 punti, frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta, si trovano ad una lunghezza dalla capolista , che ha pareggiato venerdì sera nell'anticipo contro il Leganés.

Le Merengues hanno inoltre una gara in meno, visto che devono recuperare il Clasico contro il Barcellona, che è stato rinviato al prossimo 18 dicembre per ragioni di pubblica sicurezza. I baschi, dal canto loro, si trovano al 14° posto con l'Alavés a quota 15 punti, con un cammino di 4 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte.

A dare fiducia ai padroni di casa in un match sulla carta proibitivo (una sola vittoria e un pareggio in 10 confronti nella Liga a fronte di 8 successi del Real Madrid) c'è il dato sulle sconfitte rimediate dai Blancos negli ultimi 6 impegni nei Paesi Baschi, ben 4 nelle ultime 6 partite. L'unica vittoria dei baschi risale al 24 novembre 2018, quando le merengues di Solari furono travolte 3-0 allo Stadio Municipale di Ipurúa dalla squadra di Mendilibar.

Fabián Orellana è il miglior marcatore dell'Eibar con 4 goal realizzati, meglio ha fatto il francese Karim Benzema, che con 7 reti è il giocatore più prolifico dei Blancos. In questa pagina tutte le informazioni su Eibar-Real Madrid: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

EIBAR-REAL MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Eibar-Real Madrid

Eibar-Real Madrid Data: 9 novembre 2019

9 novembre 2019 Orario: 18.30

18.30 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO EIBAR-REAL MADRID

Eibar-Real Madrid si disputerà la sera di sabato 9 novembre 2019 alle ore 18.30 nel palcoscenico dello Stadio Municipale di Ipurúa a Eibar, nei Paesi Baschi. La gara, che sarà diretta dal signor Adrián Cordero Vega, sarà l'11ª fra le due squadre nel massimo campionato spagnolo.

Sarà DAZN, che detiene i diritti della Liga spagnola, a trasmettere in esclusiva in diretta la sfida Eibar-Real Madrid. La gara sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle moderne smart tv compatibili con la app, e sui televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Eibar-Real Madrid sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app presente nel decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Gabriele Giustiniani.

Gli utenti DAZN potranno seguire Eibar-Real Madrid in diretta streaming anche sui loro personal computer o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Dopo il fischio finale, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Mendilibar schiererà i baschi con un classico 4-4-2. L'unico indisponibile è il centrocampista Sergio Álvarez, che non è stato convocato. Davanti Sergi Enrich farà coppia con uno fra Charles (favorito) e Kike García. In mediana Escalante e Diop saranno i due interni, mentre a destra l'ex merengues Pedro León è in vantaggio su Inui e a sinistra agirà Orellana. Fra i pali ci sarà Dmitrovic, in difesa De Blasis e Cote saranno i due esterni bassi e la coppia centrale sarà composta da Paulo Oliveira e Arbilla.

Zidane non rischia e lascia fuori dai convocati sia Bale, sia James Rodríguez, oltre ai lungodegenti Nacho Fernández e Asensio. Tre i ballottaggi nel classico 4-3-3 dei Blancos. Al centro della difesa Eder Militão è in vantaggio su Varane per far coppia con capitan Sergio Ramos, mentre Carvajal e Mendy saranno i due terzini. In mediana Valverde insidia Modric, con Casemiro e Kroos a completare il reparto. In attacco infine, è duello fra baby talenti fra Rodrygo, protagonista in settimana in , e Vinicius Jr.: chi la spunterà affiancherà nel tridente Benzema e Hazard.

EIBAR (4-4-2): Dmitrovic; De Blasis, Paulo Oliveira, Arbilla, Cote; Pedro León, Escalante, Diop, Orellana; Sergi Enrich, Charles.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Eder Militão, Sergio Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Hazard.