Eibar-Barcellona: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Eibar ospita il Barcellona nella 38ª e ultima giornata della Liga: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L' di José Luis Mendilibar ospita il di Ernesto Valverde, già campione di , nella 38ª e ultima giornata della . I baschi sono dodicesimi in classifica a quota 46 punti, con un cammino di 11 vittorie, 13 pareggi e 13 sconfitte, i catalani guidano la graduatoria con 86 punti, frutto di 26 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte.

Segui live e in esclusiva Eibar-Barcellona su DAZN

L'attaccante brasiliano Charles, autore di 14 goal in 33 presenze, è il miglior marcatore degli Armeros, mentre il fuoriclasse Messi è il capocannoniere della Liga con 34 goal in 33 presenze. L'Eibar ha ottenuto 2 vittorie di fila e una sconfitta nelle ultime 3 giornate, il Barcellona invece ha collezionato 2 vittorie e una sconfitta nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA EIBAR-BARCELLONA

Eibar-Barcellona si giocherà il pomeriggio di domenica 19 maggio 2019 alle ore 16.15 nella cornice dello Stadio Municipal de Ipurua di Eibar. Fra le due formazioni sarà il 10° confronto nel massimo campionato spagnolo.

DOVE VEDERE EIBAR-BARCELLONA IN TV E STREAMING

La partita Eibar-Barcellona sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN con telecronaca curata da Gabriele Giustiniani. Gli abbonati al servizio potranno seguire la partita su diversi dispositivi: ad esempio in , se in possesso di un moderno modello smart, oppure collegando al proprio televisore un decoder Sky Q, una console da gioco PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Naturalmente il match sarà visibile anche su pc, tablet e smartphone.

Poco dopo il fischio finale, DAZN renderà disponibile il match on demand, e per tifosi e appassionati sarà possibile godersi 'su richiesta' la gara integrale o gli highlights quando preferiranno.

PROBABILI FORMAZIONI EIBAR-BARCELLONA

Mendilibar dovrebbe schierare i baschi con il 4-2-3-1. Fra i pali ci sarà Dmitrovic, davanti a lui De Blasis e Cote saranno i terzini, mentre Sergio Alvarez e Ramis formeranno la coppia centrale. In mediana spazio a Escalante e Jordán. Davanti Sergi Enrich sarà l'unica punta, con Pedro León, Orellana e Cucurella a supporto sulla trequarti.

Valverde, viste le tante assenze, punterà sul 4-4-2. Non saranno infatti della gara Coutinho, Arthur, Ter Stegen, Rafinha, Dembelé e Luis Suarez, tutti infortunati. Fra i pali spazio dunque al dodicesimo Cillessen, con Semedo e Jordi Alba terzini e Lenglet in coppia con Umtiti al centro. In mediana Sergi Roberto e Carles Aleñá agiranno sulle fasce, con Busquets e Vidal interni. Davanti coppia composta da Messi e Malcom.

EIBAR (4-2-3-1): Dmitrovic; De Blasis, Sergio Alvarez, Ramis, Cote; Escalante, Jordán; Pedro León, Orellana, Cucurella; Sergi Enrich.

BARCELLONA (4-4-2): Cillessen; Semedo, Lenglet, Umtiti, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, Vidal, Carles Aleñá; Messi, Malcom.