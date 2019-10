Eibar-Barcellona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Eibar ospita il Barcellona nel lunch match del sabato del 9° turno della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Ernesto Valverde va nei Paesi Baschi a far visita in trasferta all' di José Luís Mendilibar nella 9ª giornata della spagnola. I catalani sono secondi in classifica con 16 punti e un cammino di 5 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte, i baschi si trovano al 14° posto con 9 punti, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.

Nei 10 precedenti fra le due formazioni nel massimo campionato spagnolo, i rossoblù non hanno mai vinto, rimediando un solo pareggio e ben 9 sconfitte. Il tecnico blaugrana, Valverde, ha perso soltanto una gara contro l'Eibar nella Liga nella sua carriera da allenatore, con uno score di 7 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta (rimediata nel 2015 quando guidava l' Bilbao).

Fabián Orellana è il miglior marcatore dell'Eibar con 3 goal realizzati, Luis Suárez è invece il giocatore più prolifico del Barcellona con 4 reti all'attivo. L'uruguayano ha segnato almeno un goal negli ultimi 6 confronti contro i baschi, mentre Messi ha realizzato 15 goal in 9 gare nella Liga contro la formazione rossoblù.

L'Eibar è reduce da 2 pareggi e 2 vittorie nelle ultime 4 partite, e attraversa un buon momento di forma, il Barcellona ha collezionato 3 vittorie consecutive in campionato dopo il k.o. a sorpresa contro il Granada. In questa pagina tutte le informazioni su Eibar-Barcellona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO EIBAR-BARCELLONA

Eibar-Barcellona si giocherà nel primo pomeriggio di sabato 19 ottobre 2019 alle ore 13.00 nel palcoscenico dello Stadio Municipal de Ipurua di Eibar, città dei Paesi Baschi. La partita, che sarà arbitrata dal signor Alejandro José Hernández Hernández, sarà l'11ª fra le due formazioni nel massimo campionato spagnolo.

Il lunch match Eibar-Barcellona sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN, che si è assicurato i diritti della Liga. La gara sarà visibile per i clienti della piattaforma anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

I clienti con un abbonamento a Sky potranno inoltre seguire la gara in tv anche attraverso la app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Stefano Borghi, con il commento tecnico di Massimo Gobbi.

Gli abbonati DAZN avranno anche la possibilità di seguire Eibar-Barcellona in diretta streaming sul proprio pc o notebook collegandosi alla pagina ufficiale del servizio, oppure su dispositivi mobili come tablet e smartphone scaricando la app e in seguito avviandola e selezionando l'evento dal palinsesto.

Dopo il fischio finale gli highlights della partita e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Mendilibar dovrebbe proporre contro il Barcellona un 4-2-3-1. K.o. per infortunio Ramis e Rober Correa in difesa, davanti al portiere Dmitrovic a destra ci sarà spazio per De Blassi, con Cote a sinistra. Al centro Arbilla ha accusato un problema al ginocchio in allenamento. Se non dovesse recuperare, al suo posto accanto a Paulo Oliveira giocherebbe Sergio Àlvarez. Sulla mediana Edu Exposito affiancherà Diop. In attacco ballottaggio fra Quique González e Sergi Enrich per il ruolo di centravanti, con quest'ultimo favorito. Alle sue spalle, sulla trequarti, agiranno Pedro León, Orellana e il giapponese Inui. Assente a centrocampo per squalifica il capitano Escalante.

Fra infortunati e squalificati non mancano i problemi di formazione per Valverde. Il tecnico del Barcellona dovrà rinunciare in difesa a Umtiti e Junior Firpo per infortunio, e a Piqué e Ronald Araújo per squalifica. Con Ter Stegen fra i pali, i terzini saranno dunque Semedo a destra e Jordi Alba a sinistra, mentre al centro Todibo affiancherà Lenglet. A centrocampo Arthur è favorito su Vidal per completare il reparto con Busquets e De Jong. In attacco, dove si registrano le assenze di Carles Pérez per infortunio e di Dembelé per squalifica, Messi e Griezmann agiranno ai lati del centravanti Luis Suárez nel tridente.

EIBAR (4-2-3-1): Dmitrovic; De Blasis, Paulo Oliveira, Arbilla, Cote; Edu Exposito, Diop; Pedro León, Orellana, Inui; Sergi Enrich.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Todibo, Lenglet, Jordi Alba; Arthur, Busquets, De Jong; Messi, L. Suárez, Griezmann.