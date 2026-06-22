Egitto vs Iran: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere

Egitto vs Iran: Dettagli della partita

Il calcio d'inizio è fissato per il 27 giugno 2026 alle 03:00 GMT (26 giugno 2026 alle 23:00 EST).

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Egitto vs Iran: Contesto della partita

La sfida di Washington è cruciale: entrambe le squadre del Gruppo G cercano di confermare o rilanciare la propria campagna dopo la seconda giornata. Dopo la seconda giornata, che ha mescolato le carte del girone – con l’Egitto primo grazie al 3-1 sulla Nuova Zelanda e l’Iran maturo nel 0-0 contro il Belgio – gli errori al Seattle Stadium (Lumen Field) non sono più ammessi. Entrambe sanno che tattica e recupero fisico saranno decisivi per le loro ambizioni.

L’allenatore egiziano Hossam Hassan deve mantenere la concentrazione difensiva e l’efficacia sotto porta, usando la disciplina tattica per confermare il primo posto. Hassan si affida alla velocità di transizione di Mohamed Salah, già in rete alla seconda giornata, e alla concretezza di Trézéguet, subentrato e decisivo, per dettare il ritmo, controllare il centro del campo e superare una difesa asiatica molto organizzata. Di fronte a loro c’è l’Iran di Amir Ghalenoei, squadra solida e ambiziosa. Con atleti di grande fisicità e tenacia difensiva, i Persiani puntano su un gioco ordinato e su rapide ripartenze guidate da Mehdi Taremi e Saman Ghoddos, elementi letali quando la pressione sale.

Allo Seattle Stadium si prevede una partita ricca di aggiustamenti tattici, dove la solidità difensiva e la rapidità delle transizioni saranno decisive. L’Egitto vuole confermare il primo posto, l’Iran cerca il sorpasso puntando sulla solidità difensiva e su un attacco rapido. In palio c’è l’accesso agli ottavi, obiettivo che guiderà ogni scelta fin dal fischio d’inizio.

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Come sono andate le due squadre nella seconda giornata?

Nuova Zelanda 1-3 Egitto

Al BC Place di Vancouver la squadra di Hassan ha dominato in attacco e, grazie a un secondo tempo cinico, ha sconfitto 3-1 gli avversari. Partiti forte per prendere il comando del girone, i Faraoni hanno provato subito a imporre il loro gioco, pur faticando a neutralizzare le occasioni centrali iniziali.

Al 15’ Finn Surman ha sbloccato il match per gli All Whites, mettendo in difficoltà la retroguardia egiziana. Gli ospiti hanno poi serrato le fila, contenendo le ripartenze neozelandesi fino all’intervallo. Al 58’ Mostafa Ziko ha pareggiato con un tiro preciso, cambiando l’inerzia della gara. Dieci minuti dopo Mohamed Salah ha approfittato di un varco in area e ha firmato il 2-1. All’82’ Trézéguet, appena entrato, ha chiuso i conti con un tiro spettacolare, confermando l’Egitto in vetta al Gruppo G.

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Belgio 0-0 Iran

Gli uomini di Ghalenoei hanno mostrato disciplina e tenacia al Los Angeles Stadium, mantenendo la porta inviolata e conquistando un prezioso 0-0 contro una potenza come il Belgio. La “Team Melli” ha subito controllato gli spazi difensivi, chiudendo le linee di passaggio centrali e spezzando il ritmo avversario già dal 2° minuto.

Il Belgio ha provato a cambiare modulo, ma l’Iran ha mantenuto la propria solidità per tutto l’incontro. La difesa di Ghalenoei ha annullato le minacce di Lukaku e De Bruyne, chiudendo gli spazi centrali anche dopo l’espulsione di Ngoy al 67°. L’eroica retroguardia iraniana ha gestito i minuti finali, portando a casa un punto prezioso che mantiene vive le speranze di qualificazione.

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Quali aggiustamenti tattici dovranno apportare entrambi gli allenatori?

Egitto (Hossam Hassan)

Hassan non deve rinunciare al suo schema offensivo, coraggioso e ad alto ritmo, che ha dato slancio ai Faraoni. I movimenti verticali, le rapide rotazioni sulle fasce e l’efficacia nelle transizioni, guidate da opzioni offensive fluide, dimostrano che l’Egitto ha gli strumenti per dominare le partite.

Tuttavia, Hassan deve assicurarsi che la sua squadra mantenga la massima concentrazione difensiva contro squadre capaci di gestire bene il possesso palla. In passato l’aggressività offensiva dell’Egitto ha a volte lasciato spazi quando i terzini si spingevano in avanti, nonostante la vittoria per 3-1 sulla Nuova Zelanda. Contro l’Iran, squadra dotata di grande forza fisica, perdere palla in fase di transizione può essere letale. Hassan deve quindi affidarsi al suo centrocampista pivot, chiedendogli di mantenere una posizione attenta per chiudere gli spazi centrali e impedire agli avversari di isolare i difensori.

Iran (Amir Ghalenoei)

Ghalenoei non deve rinunciare al suo schema pragmatico, che ha permesso alla squadra di gestire il ritmo e ottenere un prezioso 0-0 contro il Belgio. La solidità difensiva e la fisicità a centrocampo restano punti di forza, ma per vincere alla terza giornata serve maggiore incisività in fase di possesso: la squadra deve muovere la palla più velocemente e con più verticalizzazioni.

Contro il blocco alto egiziano, restare orizzontali o rallentare il possesso nel centro del campo genererà stanchezza e attacchi prevedibili. Ghalenoei deve quindi affidare a giocatori esperti come Saman Ghoddos il compito di verticalizzare rapidamente la manovra dopo il recupero palla. In fase di possesso, l’Iran deve aggredire le corsie libere lasciate dai terzini egiziani. Le sovrapposizioni rapide dei propri esterni bassi allungheranno la difesa avversaria, creando gli spazi che Taremi dovrà sfruttare per evitare il soffocamento centrale.

Quali sono le ultime notizie sulle squadre in vista della terza giornata?

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Notizie sulla squadra egiziana

Hassan dovrà migliorare l’efficienza offensiva e gestire il carico fisico dei suoi uomini. Dopo il 3-1 alla Nuova Zelanda, l’Egitto è al completo.

L’Egitto confermerà il collaudato 4-2-3-1: in porta resterà Mostafa Shobeir, protetto dalla coppia centrale Hamdi Fathy-Yasser Ibrahim e dai terzini Ahmed Fotouh e Mohamed Hany.

A centrocampo confermiamo l’assetto della gara precedente per garantire copertura difensiva. Mohanad Lasheen, già ammonito alla seconda giornata, e Marwan Attia agiranno in mediana per dare equilibrio nelle transizioni e fisicità. Davanti a loro agiranno Emam Ashour, la stella Mohamed Salah e Mostafa Ziko, autore di un gol alla seconda giornata, per accelerare il possesso palla sulle fasce. In attacco, unica punta, Omar Marmoush guiderà con sicurezza la linea offensiva.

Notizie sulla squadra iraniana

Ghalenoei deve risolvere un rebus di formazione apparentemente più semplice ma comunque delicato, preparando la squadra per un posto agli ottavi nel Gruppo G. Il nodo principale riguarda la gestione dello sforzo fisico e dello slancio psicologico dopo il combattuto 0-0 col Belgio, che ha richiesto un impegno difensivo estenuante fin dal fischio d’inizio. Fortunatamente l’allenatore può contare su una rosa al completo e senza squalifiche.

L’Iran si affiderà a un 4-3-3 disciplinato e fluido. In difesa, i centrali Hossein Kanaanizadegan e Shojae Khalilzadeh guideranno la retroguardia, con Ehsan Hajsafi a sinistra e Sadegh Hardani a destra. In porta, l’eccezionale Alireza Beiranvand cercherà una nuova gara senza subire gol.

In mediana Saeid Ezatolahi, già ammonito, lavorerà con Ramin Rezaeian e Saman Ghoddos per gestire il possesso e chiudere le linee di passaggio centrali. In attacco, il carismatico Mehdi Taremi agirà al centro, con Arash Nemati a sinistra e Mohammad Mohebi a destra, pronti a punire in contropiede.

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Duelli chiave tra Egitto e Iran

Mohamed Salah vs. Shojae Khalilzadeh

Punto di riferimento dell’attacco egiziano, Salah è una punta di diamante energica e sicura di sé. Contro la Nuova Zelanda ha agito con precisione alle spalle dell’attaccante, guidando la manovra offensiva e siglando un gol chirurgico. Per superare la solida difesa iraniana, il suo contributo sarà decisivo: dovrà usare movimenti intelligenti, dribbling esplosivo e ritmo costante per allungare i centrali, attirare i marcatori e creare varchi che giocatori come Mostafa Ziko potranno sfruttare.

A fermarlo ci penserà il difensore centrale Shojae Khalilzadeh, punto fermo della retroguardia di Ghalenoei. Nell’ultima partita dell’Iran ha guidato il blocco centrale, provando a tenere unita la difesa a quattro sotto la forte pressione del Belgio. Nonostante le difficoltà, Khalilzadeh vanta doti fisiche di prim’ordine e un dominio aereo che può contrastare gli attaccanti d’élite. Deve mantenere alta la concentrazione, comunicare bene con Hossein Kanaanizadegan e usare il proprio posizionamento per fermare le incursioni di Salah, impedendo all’Egitto di accelerare in transizione.

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Mohanad Lasheen vs Saman Ghoddos

Cuore pulsante del centrocampo egiziano, Lasheen deve dettare il ritmo, aprire le linee avversarie e lanciare la transizione offensiva. Contro la Nuova Zelanda ha guidato la squadra con inserimenti e verticalizzazioni. Contro l’Iran dovrà muoversi tra le linee, servire passaggi verticali rapidi e alimentare le incursioni dei compagni sulle fasce. Se avrà tempo e spazio per girarsi e puntare la difesa, la sua visione potrà bucare il blocco iraniano.

A interrompere il suo ritmo ci penserà il centrocampista iraniano Saman Ghoddos, che nella seconda giornata ha coperto il centrocampo contro il Belgio. Il suo lavoro difensivo senza palla e la disciplina in transizione verranno messi alla prova a Seattle. Insieme a Saeid Ezatolahi, Ghoddos dovrà stringere gli spazi, pressare i punti di costruzione di Lasheen e proteggere la difesa a quattro, evitando che l’Africa domini il centrocampo e costringa l’Iran in un guscio difensivo insostenibile.

Quali sono le combinazioni possibili nel Gruppo G?

Dopo la seconda giornata il Gruppo G resta aperto. L’Egitto guida con 4 punti e una differenza reti di +2, vicinissimo agli ottavi grazie al 3-1 sulla Nuova Zelanda.

Iran è seconda con 2 punti e differenza reti 0, a pari con il Belgio. La Nuova Zelanda chiude con 1 punto. La terza giornata a Seattle è decisiva: entrambe puntano alla qualificazione diretta o a restare in corsa per la wild card in vista dell’ultima giornata.

Se l’Egitto vince

Se la squadra di Hassan vince, l’Egitto sale a 7 punti e si qualifica automaticamente ai sedicesimi come prima del gruppo. L’Iran resterebbe a 2 punti. In base all’altro risultato, Belgio-Nuova Zelanda, una sconfitta potrebbe far scendere l’Iran al terzo o quarto posto, eliminandolo o costringendolo a sperare in un ripescaggio.

Se l’Iran vincesse

Con una vittoria, l’Iran salirebbe a 5 punti, superando l’Egitto e garantendosi l’accesso agli ottavi come primo o secondo del girone, in base alla differenza reti del Belgio. In tal caso l’Egitto resterebbe fermo a 4 punti e dovrebbe affidarsi al risultato dell’altro match o sperare in una wild card come migliore terza.

In caso di pareggio

Un pari a Washington lascerebbe l’Egitto a 5 punti, garantendo il primo posto e il passaggio agli ottavi, a meno che il Belgio non recuperi una differenza reti ampiamente negativa. Per l’Iran, fermarsi a tre punti vorrebbe dire restare secondo se il Belgio pareggia o se la Nuova Zelanda conquista risultati non troppo ampi contro i “Red Devils”. Un pareggio evita l’eliminazione immediata, ma chiudere terzi con tre punti e differenza reti zero obbliga a sperare negli altri gironi: un bottino così basso rende la qualificazione molto incerta rispetto alla relativa sicurezza dei quattro punti.

Notizie sulle squadre e formazioni

Il ct egiziano Hossam Hassan non ha ancora rivelato la formazione, né segnalato infortuni o squalifiche. Aggiornamenti saranno forniti poco prima del fischio d’inizio.

Anche il ct iraniano Amir Ghalenoei non ha ancora rivelato la formazione e non sono segnalati infortuni o squalifiche per la Team Melli. Ulteriori dettagli sono attesi nei giorni precedenti la gara.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

Nelle ultime cinque partite l’Egitto ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L’ultimo match, il 22 giugno, si è chiuso 3-1 sulla Nuova Zelanda, regalando ai Faraoni il primo successo ai Mondiali. In precedenza aveva pareggiato 1-1 con il Belgio all’esordio e perso 2-1 in amichevole contro il Brasile. Nelle cinque gare considerate l’Egitto ha anche battuto la Russia 1-0 e pareggiato 0-0 con la Spagna.

L’Iran ha collezionato due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque, restando imbattuto. Ha chiuso 0-0 col Belgio il 21 giugno e 2-2 con la Nuova Zelanda il 16 giugno, in apertura dei Mondiali. In precedenza aveva superato Mali 2-0, Gambia 3-1 e Costa Rica 5-0. In queste cinque gare la squadra di Ghalenoei ha segnato sette gol e subìto tre, ma non ha ancora segnato nelle due partite del Mondiale.

Storia degli scontri diretti

Non ci sono dati sugli scontri diretti tra Egitto e Iran negli ultimi cinque incontri. I dati storici ufficiali saranno aggiornati appena disponibili.

Classifica



