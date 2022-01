Egitto-Marocco dove vederla: Sky o Discovery+? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

EGITTO-MAROCCO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Egitto-Marocco

• Data: domenica 30 gennaio 2022

• Orario: 17:00

• Canale TV: Discovery+

• Streaming: Discovery+

Una sfida tutta nordafricana, per decretare chi entrerà tra le migliori quattro. Nei quarti di finale della Coppa d'Africa 2022 l'Egitto, una delle favorite, sfida l'outsider Marocco.

Momo Salah e compagni hanno avuto bisogno dei calci di rigore per sbarazzarsi della Costa d'Avorio nel big match degli ottavi di finale: dopo lo 0-0 al termine dei supplementari, sono stati decisivi l'errore di Bailly e il rigore, l'ultimo, segnato proprio dall'asso del Liverpool.

Il Marocco ha invece ringraziato Achraf Hakimi, che con una punizione clamorosa ha eliminato il Malawi nel 2-1 finale. Aveva anche vinto il girone davanti a Comore, Ghana e Gabon.

L'Egitto ha perso soltanto all'esordio con la Nigeria, poi solo vittorie, senza mai subire goal.

Qui potete trovare tuttte le informazioni su Egitto-Marocco: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.

ORARIO EGITTO-MAROCCO

La sfida tra Egitto e Marocco si giocherà domenica 30 gennaio 2022 con calcio d'inizio previsto per le ore 17:00 italiane. La partita, valida per i quarti di finale della Coppa d'Africa, si giocherà allo Stadio Ahmadou Ahidjo di Yaoundé.

DOVE VEDERE EGITTO-MAROCCO IN TV

Come tutta la Coppa d'Africa, saranno i canali Discovery a trasmettere anche Egitto-Marocco. Per vedere il match basterà fare il download dell'app Discovery+ o Eurosport Player su smart tv, oppure collegando un dispoositivo come Amazon Firestick e Google Chromecast.

Discovery + è inclusa anche nell'app TimVision.

DOVE VEDERE EGITTO-MAROCCO IN STREAMING

Il match tra Egitto e Marocco potrà essere seguito in diretta streaming sempre sulle app di riferimento da smartphone o tablet, oppure semplicemente collegandosi sul sito discoveryplus.com e selezionando poi l'evento dal palinsesto.

PROBABILI FORMAZIONI EGITTO-MAROCCO

EGITTO (4-3-3): Gabaski; Kamal, Hegazy, Abdelmoneim, Fatouh; Al-Sulaya, Elneny, Zizo; Salah, Marmoush, Trezeguet.

MAROCCO (4-4-2): Bono; Hakimi, Saiss, Aguerd, Masina; Louza, Amallah, Amrabat, Boufal; En-Nesyri, El Kaabi.