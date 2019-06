L'Egitto inizia la Coppa d'Africa col piede giusto: 1-0 allo Zimbabwe

Una rete di Trezeguet consente all'Egitto di superare di misura lo Zimbabwe. I padroni di casa si prendono i primi 3 punti del torneo.

Alla fine si è giocato, nonostante la minaccia dello Zimbabwe di boicottare la gara d'esordio della Coppa d'Africa. E, come da previsioni, a prevalere sono stati i padroni di casa dell' , vincenti per 1-0 al Cairo.

Decisivo un goal firmato da Mahmoud Hassan, per tutti Trezeguet, bravo a partire da sinistra, a entrare in area dopo uno scambio con Ayman Ashraf e a battere il portiere ospite Sibanda con un bel destro a giro. Tutto ciò al 41', a 4 minuti dall'intervallo.

Complessivamente meglio l'Egitto, specialmente in un primo tempo in cui Salah e compagni hanno dovuto fare i conti con la bravura di Sibanda. Meno occasioni da rete in una ripresa in cui a prevalere sono state stanchezza e tensione. In generale, match tutt'altro che spettacolare. Ma ai padroni di casa è andata bene così.

Con questa vittoria, la prima dell'intera Coppa d'Africa, l'Egitto vola dunque a 3 punti nel gruppo A. Lo Zimbabwe, invece, resta a zero. Repubblica Democratica del Congo-Uganda, in programma domani alle 16.30, chiuderà il raggruppamento.