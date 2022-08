eFootball™ 2023 è arrivato - E gli utenti possono ora potenziare i loro Dream Team con i nuovi pacchetti AC Milan e Inter.

I giocatori possono ora potenziare la loro Dream Team con i nuovi pacchetti dopo che i due top team hanno siglato una nuova partnership con Konami

eFootball™ è tornato per il suo secondo anno, portando dati aggiornati sui giocatori e i trasferimenti della finestra estiva, oltre alla possibilità di potenziare il tuo Dream Team con tutti i nuovi pacchetti di club.

eFootball™ 2023 di KONAMI vede il ritorno di due ex partner: AC Milan e Inter, attuali detentori rispettivamente di Scudetto e Coppa Italia.

Con l'aggiunta dei due top club italiani, eFootball™ 2023 includerà i Club Pack per entrambi, completati da 11 carte giocatore dal design esclusivo, che permetteranno agli utenti di aggiungere un'intera squadra al proprio roster Dream Team in una sola volta.

Anche i neofiti del gioco possono ora creare una base solida, dato che i pacchetti garantiscono 11 calciatori di due dei migliori club del mondo.

I giocatori contenuti nel pacchetto saranno del tipo "Highlight" con i dati più recenti, quindi che siate tifosi accaniti, neofiti o veterani, i Club Pack di Milan e Inter renderanno il vostro Dream Team ancora più competitivo!

I pacchetti costano 900 monete eFootball™ ciascuno e sono disponibili da subito.

Potete scaricare eFootball 2023TM ora e ottenere il vostro pacchetto - acquistabile tramite [Obiettivi] > [Obiettivi Premium] dal menu di gioco.

"eFootball™" è il rebranding della popolare serie di giochi "PES" di KONAMI.

Il cambiamento ha segnato un grande passo in avanti, in quanto il marchio è cambiato insieme all'aggiunta di un nuovo motore di gioco per il calcio, ai progressi nel gameplay e alla rimodulazione del titolo come "free-to-play" su tutti i dispositivi compatibili.

Con la continuazione del modello "free-to-play", KONAMI offre ai suoi fan gli ultimi aggiornamenti nel campo della simulazione calcistica, tra cui le squadre e gli stadi aggiornati per la serie di club partner e su licenza presenti nel suo roster.

Il gioco è disponibile per PlayStation 4®, PlayStation 5®, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows®10 e PC Steam®.

