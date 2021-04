Effetto Tuchel: Chelsea in semifinale di Champions dopo 7 anni

I Blues centrano la semifinale di Champions che mancava dal 2014. Determinante l'approdo di Tuchel in quel di Londra e un Jorginho sempre più leader.

Il Chelsea è in semifinale di Champions League. Tra le "Fab Four" ancora in corsa lungo la strada che conduce verso la coppa dalle grandi orecchie, ci sono anche i Blues guidati da Thomas Tuchel. Il 2-0 di sei giorni fa maturato contro il Porto aveva tutte le sembianze di una grossa ipoteca sul passaggio del turno.

Una posizione di forza semplicemente ribadita nel match di ritorno - disputato nuovamente al Ramon Sanchez-Pizjuan - gestito senza grossi intoppi dalla formazione londinese, graffiata nel finale dalla meravigliosa quanto ininfluente prodezza di Taremi.

Tante le note positive in casa Chelsea, due su tutte: Thomas Tuchel e Jorginho.

L'allenatore tedesco, silurato dal PSG alla vigilia di Natale, ha ritrovato nuova linfa sulla panchina di un altro top team europeo che nel segmento iniziale di stagione aveva faticato enormemente a tradurre sul campo qualità e valori e di livello assoluto.

Con l'ex guida tecnica del BVB al timone, la musica è letteralmente cambiata: il passaggio alla difesa a tre con conseguente irrobustimento del centrocampo ha pagato sin da subito e i capitolini sono cresciuti in consapevolezza, autostima e, soprattutto, risultati.

E se si rimane sul tema centrocampo, i riflettori non possono che finire su Jorginho, ormai sempre più fulcro centrale della manovra londinese. L'apporto del brasiliano è semplicemente vitale: contro il Porto, l'ex Napoli ha effettuato 8 contrasti. Record per un giocatore del Chelsea in una gara di Champions League a partire da N'Golo Kantè contro il Barcellona nel marzo 2018.

E non finisce qui. 56 passaggi completati su 65 - 20 in più rispetto al secondo miglior giocatore del Chelsea - e ben 11 break vincenti nel corso dei 94' di gara.

Il risultato è pura e logica conseguenza: il Chelsea si risiede nuovamente al tavolo dei grandi sette anni dopo l'ultima semifinale. Era la stagione 2013-2014 e il doppio confronto con l'Atletico premiò i Colchoneros, poi sconfitti in finale dal Real.

Altri tempi. Altro Chelsea. Quello di Tuchel e Jorginho vuole continuare a sorprendere.