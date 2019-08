Effetto domino in Serie A: Defrel verso il Sassuolo spinge Simeone alla Sampdoria

La sfida a tre fra Sassuolo, Sampdoria e Cagliari potrebbe vedere Defrel in neroverde e Simeone in blucerchiato, con i rossoblù tagliati fuori.

La battaglia a tre per gli attaccanti Gregoire Defrel e Giovanni Simeone potrebbe risolversi in favore di e , con il al momento tagliato fuori. Se infatti i neroverdi sono in pole position per l'attaccante francese della , secondo 'Sky Sport' i blucerchiati sono in prima fila per il figlio d'arte argentino.

Segui la Serie A in diretta streaming su DAZN

L'articolo prosegue qui sotto

Se Defrel dovesse definitivamente sfumare, dunque, il club ligure punterebbe proprio sul centravanti di proprietà della , reduce da una stagione difficile in maglia viola, in cui ha realizzato appena 8 reti in 40 presenze complessive in tutte le competizioni.

Oltre che per il Cholito, i blucerchiati potrebbero chiudere anche l'operazione Emiliano Rigoni con lo San Pietroburgo, riportando in un giocatore che già si era visto in nella passata stagione con la maglia dell' .

In caso di approdo alla Sampdoria, Giovanni Simeone lascerebbe la Fiorentina dopo 2 stagioni. La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto. L'attaccante argentino era stato acquistato dal nell'estate 2017 per 18 milioni di euro.